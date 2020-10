Signal Festival se odkládá, pořadatelům to doporučil Prymula

Příští čtvrtek 15. října měl začít osmý ročník festivalu digitální kultury Signal. Organizátoři se ho však rozhodli odsunout.

Ředitel akce Martin Pošta ve středu jednal s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou za ANO, který Poštovi sdělil, že tento pátek oznámí přísnější opatření kvůli rekordnímu číslu nakažených koronavirem v Česku. Na jejich základě nebude reálné festival uskutečnit, doplnil Prymula.

Organizátoři nyní řeší, kdy a v jaké podobě Signal Festival udělat.

"Věřili jsme. Do poslední chvíle. Věřili jsme, že to zvládneme a letošní Signal Festival se uskuteční. Bohužel jsme se dostali do momentu, když už to dál nejde," napsali na Facebooku pořadatelé, podle nichž se celý tým už týdny přizpůsoboval novým opatřením a konzultoval každý krok s epidemiology.

"Chtěli jsme udělat všechno pro to, aby festival proběhl hladce a aby na něm všichni byli v bezpečí. Zdraví nás všech bylo a je tou nejvyšší prioritou. A jak jsme vám už dříve říkali, nejsme hazardéři a nedovolíme si zbytečně riskovat," vysvětlují odklad akce.