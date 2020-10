Signal Festival se odkládá, pořadatelům to doporučil Prymula

Příští čtvrtek 15. října měl začít osmý ročník festivalu digitální kultury Signal. Organizátoři se ho však rozhodli odsunout.

Ředitel akce Martin Pošta ve středu jednal s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou za ANO, který Poštovi sdělil, že tento pátek oznámí přísnější opatření kvůli rekordnímu číslu nakažených koronavirem v Česku. Na jejich základě nebude reálné festival uskutečnit, doplnil Prymula. Organizátoři nyní řeší, kdy a v jaké podobě Signal Festival udělat.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD ve středu odpoledne napsal na Twitteru, že pokud vláda na Prymulův návrh rozhodne o dalším omezení kulturního života, Zaorálek svůj souhlas podmíní získáním dalších peněz na záchranu branže.

Na dotazy na možné vyhlášení dalších omezení kulturních akcí, odpovídám toto: Pokud vláda na návrh @profesorPrymula rozhodne o dalším omezení kulturního života v ČR, nepodpořím tento návrh vládě, pokud nedostanu další peníze do dotačních programů na záchranu kultury. — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) October 7, 2020

"Věřili jsme. Do poslední chvíle. Věřili jsme, že to zvládneme a letošní Signal Festival se uskuteční. Bohužel jsme se dostali do momentu, když už to dál nejde," napsali na Facebooku pořadatelé Signal Festivalu, jejichž tým se už týdny přizpůsoboval novým opatřením a konzultoval každý krok s epidemiology.

"Chtěli jsme udělat všechno pro to, aby festival proběhl hladce a aby na něm všichni byli v bezpečí. Zdraví nás všech bylo a je tou nejvyšší prioritou. A jak jsme vám už dříve říkali, nejsme hazardéři a nedovolíme si zbytečně riskovat," vysvětlují odklad akce.

V současné době mohou hrát divadla a lidé je smějí navštěvovat s nasazenými rouškami. V jednom sále může být maximálně 500 lidí, stejně jako v kinosále. Nesmí se ale uvádět opera a další představení s převahou zpěvu, zpívat se nesmí ani ve školách, kroužcích nebo jiných spolcích. Pořadatelé výstav už téměř zrušili vernisáže, na samotné výstavy ale lze chodit po menších skupinách.

Na podporu kultury vláda nejprve schválila miliardový podpůrný balíček, později ministerstva kultury a průmyslu spustila program COVID-kultura, který směřuje k podnikatelům v kultuře a má k dispozici 900 milionů korun. Program má kompenzovat výdaje, které vznikly v souvislosti s neuskutečněnými akcemi.

Ne všechny subjekty působící v kultuře, které kvůli vládním opatřením tratily, ale na peníze z programu nedosáhnou. Že na peníze nebudou mít nárok, nejprve oznámili filmoví distributoři, později také Asociace hudebního průmyslu zastupující největší české společnosti působící v hudebním průmyslu.

Příjem žádostí do programu COVID-kultura měl skončit 18. září, ministerstvo průmyslu ale k tomuto datu evidovalo žádosti jen za zhruba 86 milionů korun, prodloužilo ho tedy do 30. září. Ministerstva průmyslu a obchodu i kultury teď chystají druhou výzvu, kterou by se měl rozšířit okruh žadatelů.

Kromě nově vzniklé Asociace hudebního průmyslu vznikla také iniciativa Art Gate na podporu technického a produkčního personálu v kultuře. Takových firem či lidí je v Česku víc než 100 tisíc a podle jejich zástupců na ně stát s případnou podporou zcela zapomněl.