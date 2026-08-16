Šepot křídel. Známá výtvarnice Míla Fürstová chystá svoji největší výstavu v Česku

Malířka a grafička Míla Fürstová známá mimo jiné spoluprací se skupinou Coldplay, připravuje svoji největší výstavu v České republice. Pod názvem Wings of Whisper (Šepot křídel) se bude konat v pražském Obecním domě. Výstava od 21. do 27. října 2027 nabídne nejen její známá díla, ale také práce, které budou veřejnosti představeny poprvé.
"Na výstavu se chystám velmi intenzivně už dva roky i s Katkou Žbirkovou, která to celé organizuje. Připravujeme díla, která nikdy nebyla viděna, i ta klasická s Coldplay nebo moje ilustrace ke knihám Kytice, Babička a Máj a spoustu dalšího," uvedla umělkyně.
Nebudou chybět ani ukázky její spolupráce se zpěvákem Miroslavem Žbirkou, pro jehož obal nahrávky Double Album vytvořila originální grafický design. Čerpala pro něj nápady přímo při nahrávání v londýnském Abbey Road Studios, kde Žbirka desku natáčel. Do jemných leptů a prořezávané grafiky zakomponovala siluetu zpěváka, prvky z jeho hudby nebo atmosféru studia.
"To byla krásná spolupráce, velmi jsme se při ní skamarádili a co Meky odešel, tak jsme si s Katkou (Žbirkovou) velmi blízké a mám radost, že moji pražskou výstavu bude organizovat právě ona," sdělila Fürstová.
Poslední velkou výstavu v Česku nazvanou Taj jemnosti aneb Návraty domů měla rodačka z Pelhřimova před dvěma lety v Hradci Králové, kde strávila svoje dětství. "Tam jsem vystavovala souborné dílo v secesní budově Muzea východních Čech a byl to takový můj splněný sen, protože město, odkud pochází můj tatínek, mě vřele přijalo a studenti a studentky místních uměleckých škol si na otevření připravili velkolepé performance na základě mého díla," vzpomínala.
Pražská výstava umělkyně pracující kombinovanou technikou bude částečně prodejní, zájemci si na ní mohu pořídit její díla, která ještě nemají majitele. Výstava ukáže výsledky spolupráce Fürstové s britskou rockovou kapelou Coldplay, zesnulým slovenským zpěvákem Žbirkou i prodaná díla ze soukromých sbírek. "Bude tam kolem stovky děl od mých studentských let, takže ukázka téměř třiceti let práce," podotkla Fürstová.
Fürstová vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu a obor výtvarná výchova a angličtina na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Získala magisterský titul na Royal College of Art v Londýně. Své umění představila na samostatných výstavách v České republice, USA, Anglii, Francii a dalších zemích. Její díla jsou zastoupena v mnoha veřejných i soukromých sbírkách, včetně sbírky královny Alžběty II. V roce 2009 se stala nejmladší členkou Královské akademie západní Anglie v Bristolu. V letech 2012 až 2014 spolupracovala s hudební skupinou Coldplay na jejich albu Ghost Stories. Její příběh zpracoval v celovečerním dokumentu Křídla pro Coldplay režisér Peter Hirjak.
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