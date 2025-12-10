Výtvarné umění

S lístkem do tomboly za 100 eur můžete vyhrát Picassův obraz za více než milion eur

ČTK ČTK
před 5 hodinami
Portrét namalovaný španělským malířem Pablem Picassem získá výherce, který bude v dubnu vylosován v charitativní tombole, jejímž cílem je získat finanční prostředky na výzkum Alzheimerovy choroby.
Foto: Wikipedia - Argentina. Revista Vea y Lea (volné dílo)

Podle agentury AFP to oznámili organizátoři s tím, že hodnota obrazu nazvaného Tête de femme (Hlava ženy) je více než jeden milion eur (přes 24 milionů korun), zatímco cena lístku do tomboly je 100 eur (asi 2400 korun).

Tombolu pořádá aukční síň Christie's s podporou Picassovy rodiny a nadace. Výherce získá portrét Dory Maarové, jedné z Picassových múz, který umělec namaloval v roce 1941.

Veškerý výtěžek z prodeje lístků bude věnován francouzské nadaci La Fondation Recherche Alzheimer. Lístky, jejichž počet je omezen na 120.000 kusů, lze koupit online na webu charitativní akce. Losování tomboly se bude konat 14. dubna 2026 v pařížské síni Christie's.

V minulosti se konaly dvě obdobné akce. V roce 2013 získal Picassův kvaš na papíře muž z americké Pensylvánie, v roce 2020 Picassovu olejomalbu vyhrála žena z Itálie, které lístek do tomboly zakoupil syn jako vánoční dar.

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí, tedy myšlení, paměti a úsudku. Nemocný má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky nebo je zmatený. V posledních stadiích pak není schopen se o sebe postarat.

 
