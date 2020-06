Rijksmuseum má vytoužený obraz. Majitel kvůli viru zrušil prodej a daroval ho zdarma

Známé amsterodamské Rijksmuseum získalo vytoužený obraz od vlámského mistra z 16. století Bartholomea Sprangera. Věnoval mu ho obchodník s uměním jako příspěvek k boji s pandemií koronaviru.

Nebýt pandemie, Rijksmuseum by obraz nazvaný Tělo Kristovo podpírané anděly, po němž tolik toužilo, nemělo, píše agentura AP. Nyní se skví v centrální síni jedné z nejslavnějších kulturních institucí světa.

Zámožný obchodník s uměním starých mistrů Bob Haboldt obraz věnoval "na památku obětí covidu-19, nejen těch, kteří zemřeli, ale také těch, kteří trpěli", jak vysvětlil. Dodal, že obraz má inspirovat jiné, aby rovněž podporovali umění.

Když muzeum toto pondělí díky uvolňování opatření proti šíření koronaviru znovu otevřelo, generální ředitel Taco Dibbits označil dar jako "moment světla". Jeho radost ostře kontrastovala se zklamáním, které pociťoval na březnovém veletrhu s uměním TEFAF. Ten se koná v Maastrichtu, kde chtěl Dibbits obraz pro Rijksmuseum koupit.

"Stáli jsme kolem něj s našimi kurátory a říkali jsme si, jak je úžasný," cituje AP šéfa muzea. Tehdy ještě nevěděli, že malba byla prodána prakticky okamžitě, jakmile se na veletrhu ocitla.

Když se Dibbits vrátil z jižního Nizozemska do Amsterodamu, musel se potýkat s dopady koronavirové epidemie na Rijksmuseum. Každý týden bez návštěvníků přicházelo o milion eur, v přepočtu 26 milionů korun. "To je opravdu velmi podstatná část toho, co potřebujeme na provoz," zdůrazňuje Dibbits.

Proto byl překvapen, když mu obchodník Haboldt zavolal a řekl, že po vypuknutí pandemie prodej obrazu zrušil. "Koronavirus mě ovlivnil zejména po pocitové stránce. V izolaci jsem dospěl k rozhodnutí, že nebudu myslet na finanční hodnotu díla," vysvětlil nizozemský světoběžník, který žije ve Francii a má kanceláře v Amsterdamu, Paříži a New Yorku.

Sumu, za kterou by bylo možné obraz zpeněžit, neuvedl. Podle agentury AFP se ale jiné Sprangerovo dílo na veletrhu TEFAF prodalo za 5,5 milionu eur, v přepočtu 146 milionů korun.

"Chtěl jsem ho dostat před velké obecenstvo," říká Haboldt. Jelikož je rodákem z Amsterodamu, jeho volba padla na Rijksmuseum. "Jsme za tento dar hluboce vděční. V těžkých časech teď vidíme, jakou může umění poskytnout útěchu a stát se zdrojem naděje a reflexe," doplňuje ředitel muzea Dibbits.

Obraz z roku 1587 zachycuje vzkříšení Krista, jehož tělo andělé podpírají a vyndavají z hrobky. Scénu osvětluje nebeské světlo. Dílo vytvořené v typu imago pietatis je alegorií naděje i utrpení podobného tomu, jaké v posledních měsících zažíval celý svět. Svého času se obraz stal populární, když jej zkopíroval a rozšířil další nizozemský grafik Hendrick Goltzius, doplňuje agentura AFP.

"Představuje velké poselství," je přesvědčen Haboldt. "Doufám, že lidé se před ním na chvíli zastaví a uvědomí si, že ačkoli se dívají na náboženský obraz, dívají se také na něco nadčasového, plného soucitu, slitování a naděje," řekl dobrodinec.

Slavné amsterdamské Rijksmuseum, stejně jako Van Goghovo muzeum či restaurace v nizozemské metropoli, otevřelo tento týden. Stalo se tak po necelých třech měsících opatření proti šíření koronaviru, na nějž v Nizozemsku dosud zemřelo necelých 6000 lidí.

Organizace UNESCO a Mezinárodní rada muzeí nedávno varovaly, že kvůli pandemii koronaviru už možná neotevře až 13 procent světových muzeí. Nejpostiženější jsou instituce v chudších zemích, například v Latinské Americe.