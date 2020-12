Punk není mrtev. Ani v hudbě, ani ve vědě. Ani na Špicberkách, ani v Teplicích

Výstavou teplického rodáka, světoznámého polárníka a malíře Julia Payera, který nejdříve objevil Zemi Františka Josefa ležící v Severním ledovém oceánu a pak ve svých výpravných plátnech ztvárnil dobývání severu, začal letošní Arktický festival.

Vědecký čtvrtletník Oceanologia je odborný časopis, který vydává Polský vědecký výbor pro výzkum oceánů a polská Akademie věd. Titulek článku v posledním čerstvém čísle zní však poněkud tajemně: "Punk není mrtev, a dokonce ani ne na české arktické vědecké stanici na Špicberkách."

Že by nějaký interní vědecký vtip před blížícím se Silvestrem? Dlouholetý český diplomat Zdeněk Lyčka, který přišel na ministerstvo zahraničí v pionýrských 90. letech minulého století, kdy největší devizou byl ještě osobní entuziasmus spíše než to, k jakému politickému a vlivovému klanu dotyčný patří, se však jen spokojeně usměje pod vousy. Protože všechno se daří přesně tak, jak vždy chtěl.

"Vždy jsem chtěl propojovat tyhle dva světy, umění a vědu," říká Lyčka. A výsledkem teď není jen jeden text v odborném časopise, který napsal s profesorem Josefem Elsterem, ředitelem Centra polární ekologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a zakladatelem české vědecké polární Stanice Josefa Svobody na Špicberkách.

Ten text se vztahuje k akci z roku 2018, kdy Lyčka ve spolupráci s českými polárníky uspořádal na Špicberkách turné punk-rockové skupiny Už jsme doma. K čemuž se ještě tentýž rok přidali se svou částí programu vědci. Nyní už lze mluvit o tradici.

Letos je to už potřetí, kdy dal Zdeněk Lyčka v rámci Arktického festivalu dohromady dva světy, v nichž je spojujícím svorníkem mezi vědou a uměním je společné, sdílené uhranutí ledem, zimou, úžasně prázdnou, a zároveň plnou přírodou severských krajů, a také tamní kulturou, formovanou, drsnými, specifickými podmínkami. Akce s podtitulem Dny arktické a české kultury a vědy se koná do 31. března v Praze, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Teplicích, Hradci Králové a Dačicích.

Nejdříve sever dobyl, pak ho namaloval

Letošní festival se sice musel přizpůsobit pandemii koronaviru, některé akce byly přesunuty na jaro. Úvodní část programu se ale rozběhla dle plánu v těchto dnech. A je vlastně příhodné, že právě teď, uprostřed česky sychravě nepříjemné, šedivé, ale v zásadě krotké a nijak nebezpečné zimy, se stačí vypravit do Teplic, aby se člověk ocitl v Arktidě.

A aby zároveň měl před očima i ve světovém kontextu jeden z historicky nejvýraznějších počinů, kdy se objevitelská a vědecká láska k severu propojila s uměleckým nadáním. Od víkendu je v Regionálním muzeu v Teplicích otevřena výstava tamního rodáka, významného polárníka a malíře Julia Payera, který žil v letech 1841 až 1915.

"Byl to voják, horolezec, kartograf, skvěle kreslil. Studoval ve Vídni, kam se pak i přestěhoval, pracoval v tamním zeměpisném ústavě a odtamtud se vypravil polární na výpravy. Aby následně úplně změnil kariéru, když v Německu vystudoval malířství, žil v Paříži a po návratu do Vídně založil vlastní malířskou školu," vyjmenovává Zdeněk Lyčka stěžejní úspěchy Payerovy renesanční osobnosti.

Payer se narodil jako sudetský Němec v teplickém Šanově. "On nebyl Rakušák, ale Rakušáci si ho velmi rádi přivlastnili," dodává Lyčka s lehkým nádechem nespravedlnosti, že Julius von Payer, do "rytířského stavu" povýšený roku 1876, je dnes známější venku, především v Rakousku. V posledních několika letech šlo ale právě díky Lyčkovi zdejší povědomí o Payerovi nahoru.

V roce 2016 diplomat napsal předmluvu k obnoveném vydání Payerova cestopisu Expedice na severní pól, ve kterém popsal rakousko-uherskou expedici do Arktidy z let 1872 a 1874. Výprava, v níž byl Payer jeden ze dvou velitelů, objevila a prozkoumala nejsevernější souostroví východní polokoule, Zemi Františka Josefa.

Kromě čtivého až dobrodružného textu je přitom Payerův cestopis, který nově vydalo nakladatelství Dauphin, také výbornou ukázkou jeho kreslířského umu. A jeho knižní ilustrace jsou teď součástí hlavní výstavy v Teplicích, společně s kopiemi monumentálních olejů, obrazů z Payerova polárního cyklu Franklinova výprava. Včetně plátna Záliv smrti, jehož originál opatrují v Geofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky.

Bavilo ho "všechno ze severu"

Payerova výtvarná tvorba je při tom v teplickém muzeu doplněna ještě několika expozicemi, které dohromady skvěle ilustrují záběr a smysl celého Lyčkova projektu Arktických festivalů. Součástí je projekce filmu pražské Galerie Jaroslava Fragnera nazvaného Made in Nature o severské architektuře. A také výstava fotografii Stanislava Chládka, zachycující přírodu Beringova moře.

"Chládek je neuvěřitelný člověk, on sám na kajaku zmapoval Aleutské ostrovy, život tamních lovců velryb," zmiňuje Lyčka jen jednu z více Chládkových aktivit. V Československu Chládek vystudoval chemii, kromě vědy byl i velký sportovec, mistrem světa v kanoistice na divoké vodě.

Roku 1969 emigroval do USA, kde pokračoval ve vědě, ale vedle toho se stal průkopníkem a legendou mořské kanoistiky. Při popisu života původních obyvatel severní ledové Ameriky spolupracoval se Smithsonovým institutem ve Washingtonu.

"Stan Chladek", jak mu říkali známí a kamarádi v USA, se účastnil už loňského ročníku Arktického festivalu. Aktuální výstavy v Teplicích se však nedožil, zemřel letos v listopadu ve věku 83 let.

Má-li se sám Zdeněk Lyčka, rodák z Frýdku-Místku, vrátit až na začátek, k vlastnímu zaujetí severem, vypraví se do hloubi 80. let. Kdy nejdříve vystudoval vysokou školu báňskou v Ostravě, aby pak plynule pokračoval studiem jazyků na pražské filozofii. Věděl, že to bude angličtina a některý severský jazyk, protože už tehdy ho právě zajímalo "všechno ze severu", jak říká.

"Filmy, design, sepjetí s přírodou, bylo mi jedno, jaký to bude severský jazyk, zrovna ten rok vyšla dánština," vypravuje.

Od dánštiny se pak nevyhnutelně dostal ke Grónsku, které v roce 2011 nakonec přešel i na lyžích. Už před tím, ze svého tamního prvního výletu na začátku 90. let, si ale přivezl knihu mýtů a pověstí polárníka a antropologa Knuda Rassmusena.

"Totálně mě to uchvátilo. Když jsem přeložil pro Literární noviny několik příběhů, ozvali se z Arga, že mají skvělého člověka, který to bude ilustrovat," vzpomíná Lyčka na české vydání Rassmusenových textů, které pro pražské nakladatelství ilustroval Martin Velíšek.

Také v Lyčkově profesní diplomatické kariéře se vždy překrývaly sever s kulturou. Dvakrát působil na ambasádě v Kodani, v letech 2008 až 2012 jako velvyslanec. Byl prvním, zakládajícím ředitelem Českého centra ve Stockholmu, později jako generální ředitel vedl Česká centra v Praze.

Inspirace je obousměrná silnice

S Miroslavem Wankem, frontmanem kapely Už jsme doma, se znali z 80. let. Vzájemně věděli o svém "postižení" severskými zeměmi, a u Wanka konkrétně Špicberkami. "Dlouho se tam chtěl podívat, přemýšlel jak na to, až v roce 2017 přišel, zda bych mu tam nepomohl zorganizovat vystoupení," vzpomíná Lyčka.

A zbytek je už historie, která na vrací na začátek a také k článku v posledním čísle časopisu Oceanologia. "Ukazuje se, že prezentace vědeckého výzkumu prostřednictvím kultury není bezúčelným výkřikem do tmy, ale spíše velmi výrazným a inovativním počinem," hodnotí text zkušenost prvních dvou ročníku festivalu, v roce 2018 na Špicberkách a vloni, kde se konal už v Česku.

Záznam z koncertu Už jsme doma v restauraci ve městě duchů Pyramiden na Špicberkách, 2018. | Video: Youtube/vizor1

Text v Oceanologii upozorňuje, že vědci to nemají snadné s propagací výsledků své práce. "Musejí se potýkat s přetlakem nových nebo neustále recyklovaných informací, které proudí z médií, sociálních sítí a obecně ze zrychlujícího se životního tempa."

Propojení s kulturou může "dopad vědy posílit, obohatit". A nejen to, tvrdí text, "ve výjimečných případech to může vyvolat tak silný zážitek, že lidé, kterým o vědě neměli žádné povědomí, se o ni začnou zajímat". Při vzpomínce, na to, jak čeští polární vědci na Špicberkách "křepčili" na koncertě Už jsme doma, Zdeněk Lyčka dodává, že to samozřejmě funguje i z druhé strany.

"Jsou to vědci, vesměs ovšem zároveň spontánní, netuctoví lidé, a myslím, že právě tuhle stránku, která navenek jinak není tolik vidět, to v nich probouzí," vysvětluje, že inspirace mezi vědou a uměním je v každém případě obousměrným provozem. Punk prostě není mrtev, ani ve vědě, ani v hudbě, ani na Špicberkách, ani ve výstavní síni v Teplicích.