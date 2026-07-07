Pták a sendvič. Australský graffiti umělec způsobil v Melbourne dopravní chaos

Poprask a dopravní chaos v úterý v australském Melbourne způsobil graffiti umělec Jack Gibson-Burrell, který vylezl na 140 metrů vysokou věž konzolového mostu a nakreslil na ni obřího ptáka. Informovala o tom agentura Reuters.
Po dokončení obrázku zůstal sedět na vrcholku věže mostu Bolte Bridge s nohama přehozenýma přes okraj a v příspěvcích, jež zveřejnil na Instagramu, žádal snížení daní v Austrálii - a sendvič s arašídovým máslem, který mu měl na věž dopravit dron, než bude ochotný slézt dolů.
Policie kvůli 22letému muži na věži uzavřela jeden jízdní pruh na mostě, což narušilo dopravu. Podle informací zpravodajského serveru The Guardian trvala patová situace mezi umělcem a policií téměř devět hodin, než se Gibson-Burrell rozhodl slézt a policie ho následně zatkla kvůli vandalismu.
Podle prohlášení melbournské policie na místě zasahovaly početné síly včetně uniformovaných policistů, dálničních hlídek, týmu pro kritické incidenty, stejně jako pátrací a záchranné jednotky a vodní policie.
Graffiti na mostě se velmi podobá symbolu ptáka Pam (Pam the Bird), který se v posledních letech objevil na desítkách budov v Melbourne, včetně železniční stanice Flinders Street zapsané na seznamu kulturního dědictví.
Policie v prohlášení neuvedla, co Gibsona-Burrella nakonec přimělo slézt dolů, dodala agentura Reuters. Sendvič s burákovým máslem to zřejmě nebyl, protože umělec si na instagramovém účtu postěžoval: "To je fakt drzost poslat sem nahoru dron bez sendviče."
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