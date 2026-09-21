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Výtvarné umění

Prý to byl vtip. Bez povolení pověsili v Louvru poblíž Mony Lisy své vlastní obrazy

ČTK
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Dva muži z Německa v pařížském muzeu Louvre nepovoleně vyvěsili dva vlastní obrazy. S pomocí lepicí pásky je připevnili na zeď v sále, v němž visí i snad nejznámější obraz světa, Mona Lisa od italského renesančního mistra Leonarda da Vinciho.

Francie, Paříž, Louvre, muzeum, loupež
V pařížské galerii Louvre v sobotu 19. září dva mladíci bez povolení pověsili své dva obrazy. Ostraha muzea dvojici zadržela a předala ji policistům. Foto: Reuters
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Mluvčí Louvru incident potvrdila a sdělila, že muzeum na muže podalo trestní oznámení, napsala agentura DPA. Víc ale mluvčí událost ze sobotního odpoledne komentovat nechtěla.

S odvoláním na informované zdroje deník Le Figaro a televizní stanice TF1 uvedly, že obrazy, které byly vystaveny jen krátce, měřily přibližně 30 na 40 centimetrů. Jeden údajně zachycoval jednoho z mužů v brnění, zatímco druhý zobrazoval oba muže společně s ženou. Tento kousek podle zdrojů způsobil drobné poškození zdi ve výstavní galerii.

Ostraha muzea dvojici zadržela, přivolala policii a předala ji policistům. Muži policistům sdělili, že obrazy pověsili z legrace. Podle zpráv médií muži nebyli vzati do vazby.

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Podle DPA to nebyl první případ, kdy návštěvníci umístili vlastní umělecké dílo na zdi v Louvru. Loni tam tiktokeři z Belgie pověsili dílo, které si přinesli s sebou. I oni ho umístili poblíž Mony Lisy.

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Louvre je považován za nejnavštěvovanější muzeum na světě. Před necelým rokem zde zloději při velkolepé loupeži ukradli šperky v hodnotě přibližně 88 milionů eur (přes dvě miliardy korun).

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