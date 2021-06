Pro potěchu rakouských seniorů. Kateřina Šedá vytvořila ptačí budky v podobě domů

Oceňovaná umělkyně Kateřina Šedá se zaměřila na seniory a to, co si pamatují ze svých starých bydlišť. V zahradě domova seniorů v Hainfeldu v Dolních Rakousech instalovala skupinu velkých krmítek a ptačích budek. Jsou co nejpřesněji zhotovené podle vzpomínek penzistů na venkovské i městské domy.

Přípravy trvaly dva roky, nyní byl projekt nazvaný Herzlich Willkommen dokončen. Návrh brněnské umělkyně uspěl v soutěži vyhlášené roku 2018 rakouskou organizací zabývající se uměním ve veřejném prostoru. Zadáním bylo vytvořit uměleckou práci pro zahradní komplex ošetřovatelského a pečovatelského střediska. Dílo má nejen aktivizovat seniory a jejich rodiny, ale současně jim pomoci, aby se více identifikovali s novým místem pobytu. Původní domovy museli z různých důvodů opustit. Aktivizovat seniory je vždy dost obtížná věc, připouští Šedá, která se dlouhodobě věnuje projektům na rozhraní různých forem. Často pracuje s jednotlivci i početnými skupinami lidí, jejich vztahy nebo stereotypy. "Vymyslela jsem tedy koncept, kdy jsem s každým vybraným seniorem během společných rozhovorů vzpomínala na dům, ve kterém celý život bydlel. Pomocí jejich kreseb, fotek a vzpomínek jsem pak domy rekonstruovala ve svých návrzích a vytvořila z nich krmítka a budky pro ptáky," popisuje Šedá. Z krmítek a budek na zahradě vznikla takřka nová obec, kterou mohou senioři procházet nebo projíždět na vozíku. Do některých krmítek dosáhnou z vozíčku, jiná jsou vyvýšená. Šedá spolupracovala s architekty z ateliéru CCEA MOBA a truhlářem Miroslavem Pavelou. Domky několik měsíců malovala a dokončovala v ateliéru. "Kdo zná prostředí domova seniorů, dobře ví, jak strašně náročné je vytvořit projekt, se kterým se tito lidé ztotožní, vytahuje je ven z jejich pokojů, nadšeně ho obchází ze všech stran, usmívají se a mluví o něm. Jak těžké je vytvořit projekt, který zaujme i jejich rodiny, děti, vnoučata a nakonec i celé vedení domova seniorů. Je to po tom pekelném roce epidemie obrovská satisfakce," líčí Šedá. Říká se, že pro ty nejstarší je nejhorším ročním obdobím zima, ale právě toto období má instalace oživit a proměnit pohybem vracejících se ptáků, uvedla umělkyně už dříve. Díky budkám a krmítkům by se na návštěvy prarodičů mohly více těšit i děti, doufá.