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Výtvarné umění

Příbramská Galerie Františka Drtikola získala 19 originálních Drtikolových snímků

ČTK
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Galerie Františka Drtikola v Příbrami získala soubor 19 původních snímků slavného fotografa, po němž je pojmenována. Osmnáct fotografií koupila, jednu dostala darem. Hodnotu děl neuvedla. Jde o první originály Drtikolových fotografií, které se staly majetkem galerie. Dosavadní stálé expozice zahrnují reprodukce.

Portrétní fotografie Tomáše Garrigua Masaryka od Františka Drtikola má vedle umělecké hodnoty také významnou historickou a dokumentární hodnotu.
Portrétní fotografie Tomáše Garrigua Masaryka od Františka Drtikola má vedle umělecké hodnoty také významnou historickou a dokumentární hodnotu.Foto: Galerie Františka Drtikola Příbram – František Drtikol
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"Je to pro nás zásadní okamžik. Galerie Františka Drtikola dosud nevlastnila žádnou jeho originální fotografii. O to významnější je, že se nám podařilo získat najednou takto rozsáhlý soubor. Je dost možné, že se podobná příležitost už nebude opakovat. Návštěvníci nové fotografie uvidí po rekonstrukci galerie a otevření nové expozice Františka Drtikola," uvedla ředitelka galerie Magda Danel.

Česká tanečnice, choreografka a pedagožka Ervína Kupferová na fotografii Františka Drtikola, s nímž ve 20. letech 20. století tvořila manželský pár.
Česká tanečnice, choreografka a pedagožka Ervína Kupferová na fotografii Františka Drtikola, s nímž ve 20. letech 20. století tvořila manželský pár.Foto: Galerie Františka Drtikola Příbram – František Drtikol

Na soubor Drtikolových snímků objevený v jednom z pražských starožitnictví ji upozornil umělec Marek Ther, s nímž Danel připravuje výstavu v galerii na rok 2028. Na její žádost soubor posoudil historik fotografie a znalec Drtikolovy tvorby Vladimír Birgus. Potvrdil autenticitu fotografií a doporučil galerii koupi s ohledem na kvalitu souboru i výhodnost nabídky. Galerie následně zakoupila 18 originálních fotografií.

Na této fotografii zachytil František Drtikol svoji ženu Ervinu Kupferovou.
Na této fotografii zachytil František Drtikol svoji ženu Ervinu Kupferovou. Foto: Galerie Františka Drtikola Příbram – František Drtikol

Součástí nabídky byla také originální portrétní fotografie prvního československého prezidenta Tomáše Garriqua Masaryka pořízená Drtikolem. Dílo má kromě umělecké hodnoty také významnou historickou a dokumentární hodnotu. Fotografii zakoupil místostarosta Příbrami Miroslav Peterka (ODS) a rozhodl se ji galerii věnovat. "Považoval jsem za správné pomoci tomu, aby toto výjimečné dílo zůstalo v Příbrami," řekl Peterka.

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Galerie Františka Drtikola sídlící v historické budově Zámečku Ernestinum je příspěvkovou organizací města. Fotografická tvorba příbramského rodáka Drtikola získala značný mezinárodní ohlas. Umělcovými klasickými motivy byly především expresivní ženské akty zachycené v dynamických polohách. Méně známé je jeho pozdní dílo v podobě symbolistních a meditativních maleb.

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