Přestěhovat 19 tisíc předmětů. Východočeská galerie změní sídlo i jméno

Východočeskou galerii Pardubice čeká stěhování ze zámku do části přestavovaných bývalých Automatických mlýnů. Bude tam muset převézt více než 19 tisíc sbírkových předmětů. Přes prázdniny už studenti Fakulty restaurování Univerzity Pardubice připravují některá díla k transportu, říká ředitelka galerie Klára Zářecká.

"Teď jsme dělali poptávky na dopravu, protože galerie nemá prostředky, aby odstěhovala všechno sama. Bude také nutné poměrně vysoké pojištění některých děl. Musí na to být specializované dopravní firmy, které to převezou, byť je to jen kousek po Pardubicích," vysvětluje Zářecká.

Dokončená stavba by měla být předána v září, teď galerie v soutěži vybírá dodavatele nábytku, interiérů a audiovizuální techniky. Jakmile nový prostor vybaví a zajistí tam stálou teplotu i vlhkost, bude dovnitř moct příští rok začít stěhovat sbírky a posléze organizovat stálé expozice i krátkodobé výstavy.

Galerie by v nových prostorách měla fungovat pro veřejnost od července 2023. Teprve poté se ze zámku přestěhují zaměstnanci. S novým místem galerie změní také jméno, bude se jmenovat po architektovi Josefu Gočárovi, který Automatické mlýny navrhl. Současně se promění i celkový vizuální styl instituce.

Se změnou názvu ještě musí souhlasit zastupitelé, Gočárova prapravnučka Marie Fiřtová však usuzuje, že by její předek změnu uvítal. "Gočár píše v roce 1918 své ženě na její zoufalý výkřik, že nemají žádné peníze a že válka je naprosto zruinuje, že jeho jediný kapitál je jeho jméno a jeho architektura. Brala bych to tak, že by byl rád. Byl na sebe setsakra hrdý. I když skutečně třel bídu s nouzí," uvedla Fiřtová pro server idnes.cz.

Automatické nebo také Winternitzovy mlýny, které jsou národní kulturní památkou, byly postaveny v roce 1913 a později rozšířeny. Provoz mlýnů skončil roku 2013, o tři roky později areál převzali manželé Smetanovi, od nichž pak hejtmanství část odkoupilo. Přestavba vyjde Pardubický kraj na zhruba 400 milionů korun, z toho 130 milionů bude činit dotace od Evropské unie. Na ni galerie dosáhla díky tomu, že dvě budovy mlýnů byly prohlášeny za národní kulturní památku.

Podobu přestavby vypracoval ateliér Transat architekti ve složení Petr Všetečka, Robert Václavík, Tereza Novotná, Karel Menšík a Kajetán Všetečka.

Východočeská galerie vznikla v roce 1953, od roku 2001 je příspěvkovou organizací Pardubického kraje. Kromě prostor a depozitářů na zámku pořádá výstavy v Domě U Jonáše na Pernštýnském náměstí. Ten by galerie podle ředitelky Zářecké měla využívat i poté, co zámek opustí a usídlí se v Automatických mlýnech.