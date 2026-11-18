Na pražské Kampě je nově k vidění mural výtvarníka Petra Síse nazvaný Sametový most. Výtvarné dílo, které je vytvořené ze 6300 ručně malovaných dlaždic, zobrazuje významné události moderních českých dějin. Mozaika byla v úterý 17. listopadu za účasti autora slavnostně odhalena.
Sametový most najdou zájemci na náplavce naproti Střeleckému ostrovu na zdi, která je poblíž Michnovského letohrádku. Na obloucích mostu Petr Sís výtvarně zpracoval některé milníky českých dějin v letech 1918 až 1989. Kromě prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a prvního porevolučního prezidenta Václava Havla Sís na mostě zobrazil například první republiku, Mnichov, Wintonovy vlaky, události roku 1968, pionýry, barevný bigbeat či Lennonovu zeď. Na mozaiku, která je asi 70 metrů dlouhá a 3,4 metry vysoká, použil Sís motivy z některých svých dětských knih (například z autobiografické Zdi).
Petr Sís na Malé Straně prožil část svého dětství, nedaleko místa, kde je nyní keramická mozaika k vidění. Jde o jeho první velkou realizaci ve veřejném prostoru v Česku, přestože jeho mozaiky už dříve ozdobily například metro v New Yorku nebo Lisabonu.
Sís patří k nejúspěšnějším současným českým ilustrátorům. Je autorem tří desítek dětských knih a zhruba 60 knih pro děti a mládež ilustroval, tvoří také animované filmy, mozaiky a tapisérie. Většinu života strávil v New Yorku, předtím do 33 let žil v Praze.
Za své dílo získal Sís v Dánsku mezinárodní Cenu Hanse Christiana Andersena, nejvýznamnější poctu v dětské literatuře. Od prezidenta Petra Pavla obdržel v roce 2023 medaili Za zásluhy.
Newslettery
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Hlavními hvězdami festivalu Glastonbury budou Harry Styles nebo Cher
Britský hudební festival Glastonbury v roce 2027 uvede britské zpěváky Harryho Stylese a Sama Fendera, americkou zpěvačku Billie Eilish nebo legendu pop music Cher. Ve středu o tom informovali pořadatelé festivalu, který se příští rok vrátí po dvouleté pauze.
Vánoční stánky v Brně zachvátil požár, policie část náměstí uzavřela
Na náměstí Svobody v Brně dopoledne hořely tři stánky určené pro vánoční trhy, prostřední shořel. Škoda je předběžně půl milionu korun, příčinou požáru byla zřejmě technická závada. Řekl to mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Policie část náměstí asi na hodinu uzavřela, po jedné straně byl ale prostor průchozí, a to v centrální části kolem pasáže do Veselé ulice. Objízdnou trasou jezdily i tramvaje.
Zdražíme MHD a parkování, vzkazuje pražská koalice. Řekla, kolik má stát roční kupon
Pražská koalice plánuje zdražení městské hromadné dopravy a parkování či zklidnění dopravy v centru. Po představení členů budoucí rady to ve středu řekl nominant na post náměstka pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Hlavními investičními prioritami jsou výstavba nových tramvajových tratí, dostavba metra D a zahájení stavby Hloubětínského tunelu a první etapy dostavby městského okruhu.
Mohla svrhnout Merze. „Banánová republika,“ zlobí se německá politička na ústavní soud
Německý ústavní soud zamítl žádost strany Spojenectví sociální spravedlnosti a hospodářského rozumu (BSW) o přepočet hlasů z loňských předčasných parlamentních voleb. Strana se do Spolkového sněmu nedostala jen těsně, chybělo jí zhruba 9500 hlasů. Pokud by soud žádosti vyhověl a chybějící hlasy se přece jen našly, hrozil by v krajním případě konec vlády kancléře Friedricha Merze.