Pravda a láska zvítězí. Havlův výrok vizuálně ztvárnil Jiří David

V nové ulici Václava Havla, která se nachází v Lucemburku, stojí plastika odkazující k dramatikovi a prvnímu českému prezidentovi. Mezinárodní soutěž na vytvoření díla vyhrál český umělec Jiří David. Jeho instalace má podobu fragmentu dvou hrubých betonových zdí, mezi něž vetknul vizuální podobu zvukové stopě slavného Havlova výroku o tom, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.

"Kolemjdoucí mají zároveň i možnost přehrát si jeho autentický vzkaz, který je instalován poblíž objektu, a vnímat ho v naléhavosti, jež vizuálně proniká zdánlivě nepropustnou bariérou," říká Jiří David.

Inaugurace Havlovy ulice v Lucemburku je plánována na počátek prosince. Na přípravách se podílí české velvyslanectví. Půjde o poslední akci pořádanou u příležitosti vládních kulturních projektů českého předsednictví Radě Evropy. To končí 31. prosince.

Šestašedesátiletý umělec Jiří David, někdejší člen skupiny Tvrdohlaví, projekt vymyslel už před deseti lety, tedy rok po Havlově smrti. "Chtěl jsem to umístit na hradní nádvoří v Praze, ovšem marně, takže to na deset let usnulo. Teprve v kontextu vzniku nové ulice Václava Havla v Lucemburku se to opět probudilo," vysvětluje.

Poté hledal finální podobu práce, která by v Lucemburku měla zůstat natrvalo. "Nakonec jsem dospěl k této formě, tedy dvěma lapidárním zdem, které protíná nebo se skrze ně probourává hlas se svou transparentní, křehkou podobou. Ta křivka, diagram, přesně kopíruje modulaci Havlova hlasu," líčí autor.

Poblíž objektu umístil malý hlasový sloupek, ze kterého se po zmáčknutí tlačítka ozve právě hlas Václava Havla. QR kód po načtení přeloží jeho slova do dalších jazyků. "Nechtěl jsem dělat žádné patetické naddimenzované pomníky, ale strohou a přitom sugestivní, lidsky intimní věc," doplňuje Jiří David.

Podle něj byla výroba náročná, přestože dílo vypadá na pohled jednoduše. Segmentů představujících záznam hlasu je přibližně 600, každý byl zvlášť vyřezaný ze speciálního plexiskla a upravený laserem, aby vydržel různé venkovní teploty.

Betonový skelet je odlitý ze speciálního odlehčeného betonu, ale provázaný železnými pruty. Celé dílo váží sedm tun.