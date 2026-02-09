Potomci rodiny Löw-Beer vypsali odměnu milion korun za nalezení ztracené sochy

Potomci brněnského průmyslníka a filantropa Augusta Löw-Beera vypsali odměnu milion korun za nalezení sochy, která do roku 2011 stála v hale vily v brněnské ulici Hlinky 132. V tiskové zprávě o tom informoval jihomoravský zastupitel Michal Doležel (TOP 09), který je oprávněný za rodinu jednat.
Jedná se o sochu ženy a malého dítěte, jejímž autorem je Antonia Tantardini. Do haly vily Augusta Löw-Beera byla umístěna ještě za jeho života a stála v ní do roku 2011, kdy se z vily stěhoval kojenecký ústav.
"Rodina Löw-Beerových si přeje, aby byla socha nalezena a navrácena zpět do vily, kde by znovu mohla sloužit jako symbol a připomínka osudu jedné z ikonických brněnských rodin 20. století. Pokud by se to ukázalo jako nemožné, je rodina připravena převzít za sochu odpovědnost jiným důstojným způsobem. Jejím jednoznačným a prvotním přáním však zůstává návrat sochy do domu v Brně," uvedl Doležel.
Vilu v ulici Hlinky 132 si August Löe-Beer nechal postavit v roce 1922 a s rodinou v ní žil až do roku 1938, kdy uprchl před nacisty. Budovu poté zabavilo gestapo a po válce byla zestátněna a československý stát v ní zřídil kojenecký ústav.
"Po roce 1989 se potomci Augusta Löw-Beera vědomě rozhodli neuplatnit restituci, a to z úcty k tomu, že budova sloužila veřejně prospěšnému účelu – péči o kojence," uvedl Doležel.
Kojenecký ústav v budově sídlil až do roku 2011, tehdy socha v hale pod schodištěm podle rodiny ještě stála. Vila byla poté bez vědomí rodiny prodána soukromému vlastníkovi a od té doby chátrá, podle Doležela se v ní scházejí bezdomovci.
"O plánovaném prodeji vily jsme tehdy neměli žádné informace. Pokud bychom o něm věděli, podnikli bychom kroky k jednání o jejím navrácení a odpovědné správě," uvedla rodina v tiskové zprávě.
Odměna milion korun je vypsaná za informace, které povedou k jejímu bezpečnému navrácení v dobrém stavu, anebo k odkoupení od současného majitele sochy. Rodina zaručuje lidem poskytujícím informace anonymitu. Kdo by informace o osudu sochy měl, může se obrátit přímo na Michala Doležela na mailu [email protected] nebo telefonním čísle 739 570 706.
ŽIVĚPojede na konferenci do Mnichova Babiš, nebo Pavel? Rébus dnes začne řešit vláda
Na Mnichovské bezpečnostní konferenci by měl ČR reprezentovat ideálně zástupce vlády, míní předseda sněmovny a koaličního hnutí SPD Tomio Okamura. Téma dnes probere vládní kabinet s tím, že ve hře je i účast prezidenta republiky.
Tak strašně paličatá. A teď navíc milionářka. Jak trenér hrdinky bavil i dojímal
Ostré slunce v pohádkové atmosféře olympijského Livigna ještě zvýrazňovalo logické dojetí v jeho tváři. Oči se mu leskly. Evžen Mareš, trenér, ale i řidič nebo servisman v jedné osobě, bavil i dojímal svým vyprávěním o své dlouholeté cestě po boku nové olympijské šampionky Zuzany Maděrové. „Dnes jsem zestárnul o pár let, to si musíme přiznat," smál se.
„Teď musíme s EU spolupracovat.“ Turek překvapil svou novou strategií
Tři týdny poté, co vláda pro Filipa Turka vytvořila funkci zmocněnce pro klimatickou politiku, se neúspěšný ministerský kandidát poprvé představil na veřejnosti v nové roli. Pískajícím odborářům se sirénami v Ostravě ve čtvrtek sdělil nepřekvapivou zprávu – že evropský těžký průmysl ztrácí konkurenceschopnost. Recept, jak zachránit ocelářství nebo dobývání uhlí, ale do Slezska nepřivezl.
Strach v miliardové kauze. Vdova z Karsitu mluví o sabotáži, dceři mělo jít o život
Zapeklitý rodinný spor o miliardové dědictví v holdingu Karsit se ještě více zamotává. Do bitvy o pozůstalost po továrníkovi Františku Řípovi měly vstoupit nejen nátlakové SMS zprávy, ale také „sabotáž“. Alespoň to tvrdí vdova Alena Řípová ve vyjádření pro redakci Aktuálně.cz. Právě její dcera Kamila Kaiserová se měla stát terčem podezřelých událostí, proto se nyní skrývá a bojí se o svůj život.