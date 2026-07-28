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Výtvarné umění

Poslední rozloučení s Milanem Knížákem proběhne v pátek 7. srpna

ČTK

Poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem se uskuteční v pátek 7. srpna 2026 v pražských Strašnicích. Na dotaz ČTK to uvedla vdova Marie Knížáková.

Milan Knížák
Výtvarník Milan Knížák zemřel 26. července 2026. Bude mít pohřeb se státními poctami.Foto: HerminaPress
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Bývalý šéf Národní galerie Milan Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. Bude mít pohřeb se státními poctami.

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O pohřbu se státními poctami rozhodla v pondělí vláda a rodina s tím souhlasila. Dojednání podrobností se chopilo ministerstvo kultury. O tom, jakou formu státní pocty budou mít, se podle Knížákové zatím jedná.

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