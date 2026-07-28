Poslední rozloučení s Milanem Knížákem proběhne v pátek 7. srpna

Poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem se uskuteční v pátek 7. srpna 2026 v pražských Strašnicích. Na dotaz ČTK to uvedla vdova Marie Knížáková.
Bývalý šéf Národní galerie Milan Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. Bude mít pohřeb se státními poctami.
O pohřbu se státními poctami rozhodla v pondělí vláda a rodina s tím souhlasila. Dojednání podrobností se chopilo ministerstvo kultury. O tom, jakou formu státní pocty budou mít, se podle Knížákové zatím jedná.
Pondělí bylo na silnicích v Česku letos zatím nejtragičtějším dnem, zemřelo 6 lidí
Pondělí bylo zatím nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Při nehodách v tento den zemřelo šest lidí, plyne z předběžných policejních statistik. Dalších pět lidí se těžce zranilo. Mezi oběťmi byla třeba řidička osobního auta, cyklista, koloběžkář či chodkyně.
Ubytovával se tu britský král, dnes sem jezdí arabské princezny. Podívejte se do legendárního hotelu
Kdysi sem za zdravím i společenským životem přijížděl britský král Eduard VII. Ve zdejších koupelích se léčili spisovatelé, politici i aristokraté z celé Evropy. Hotel Nové Lázně stojí v samém srdci Mariánských Lázní už 130 let a dodnes připomíná dobu, kdy se toto západočeské město zařadilo mezi nejvyhledávanější lázeňská centra kontinentu.
Drama v Japonsku: Exploze a zřícení obchodního centra po zemětřesení, desítky nezvěstných
Zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně zasáhlo jihozápad Japonska. V nákupním centru ve městě Kumamoto zemřel nejméně jeden člověk a dalších 20 až 30 lidí zůstává pohřešovaných. Záchranáři pátrají po lidech uvězněných pod troskami.
ŽIVĚ Írán varuje, že pro příjemce jeho zmrazených aktiv uzavře Hormuzský průliv
Jakákoli společnost nebo země, která obdrží zmrazené íránské finanční prostředky jako náhradu za škody na poškozených lodích, nebude mít povoleno proplout Hormuzským průlivem. Uvedlo to v úterý podle státních médií íránské vojenské velení, které reagovalo na návrh Spojených států.
Uhelná skvrna na přehradě u Ostravy. Němec v zátoce předváděl, jak se slaví v Berlíně
V nevelkém záhybu Žermanické přehrady se poslední červencový víkend děly divy. Další pokračování „uhelného“ Coal Festivalu do Slezska přivezlo i emblematického německého Westbama, který je dodnes synonymem devadesátkových Love Parade v Berlíně. Ten ukázal, proč i v 61 letech zůstává jedním z největších jmen světové taneční hudby.