Pojďte k nám po setmění, láká rekordních 552 galerií a muzeí na Festival muzejních nocí

před 25 minutami

Nalákat do svých útrob nové návštěvníky a nabídnout jim nevšední vizuální zážitek se přes projekt zvaný muzejní noc snaží od roku 2004 stále více galerií a muzeí. Do letošního ročníku, který se formou festivalu bude konat od 19. května do 10. června, se přihlásilo 178 českých a moravských měst.

Doporučujeme

Zažít atmosféru po setmění, poslechnout si komentovanou prohlídku, potkat se s přáteli na netradičním místě anebo si něco vyrobit. To všechno nabízí české galerie a muzea návštěvníkům během muzejní noci, která se u nás díky Národnímu muzeu ujala v roce 2004. Letos proběhne Festival muzejních nocí od 19. května do 10. června. Zahájení bude hostit hrad v Litoměřicích, jako poslední pak své brány po zavírací době otevřou téměř všechny pražské výtvarné instituce. Až na výjimky bude akce pro návštěvníky zdarma. Pořadatelé hlásí, že aktuálního ročníku se zúčastní rekordních 178 měst a 552 galerií a muzeí. Města jsou do jednotlivých dnů rozdělená podle krajů. Na návštěvníky se svým speciálním programem namátkou mikulovská synagoga, Znojemský městský pivovar, Muzeum Mattoni, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Africké muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích, Galerie Středočeského kraje GASK v Kutné Hoře, Baťův institut ve Zlíně, Filharmonie Brno nebo třeba nová budova Fakulty architektury v Praze. Rozpis akcí najdete na webu Asociace muzeí a galerií.

Související články