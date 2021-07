Pikovou dámu od Toyen koupilo katarské muzeum, obraz zřejmě vystaví v Paříži

Dva nákladní vozy s materiální humanitární pomocí v pátek vyrazily z hasičského areálu ze Zbiroha na Rokycansku do Litvy. Náklad 20 stanů, 100 skládacích lůžek s matrací, 500 dek, 20 topidel a 500 spacích pytlů v hodnotě 3,2 milionu korun má pomoci se zvládáním vlny ilegální migrace, která proudí z Běloruska. Konvoj s humanitární pomocí by měl do Litvy dorazit v sobotu, uvedla Klára Dlubalová z ministerstva vnitra, které kontingent uhradilo ze svého programu Pomoc na místě.

"Pro ČR je nepřijatelné využívání migrace jako nástroje tlaku na Evropskou unii nebo její jednotlivé členské státy. V žádném případě nechceme, aby situace na litevsko-běloruských hranicích eskalovala, a proto musí následovat naše rychlá pomoc. S materiální pomocí vyrazili dnes naši hasiči a o další finanční pomoci na ochranu hranic jednáme," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Situací na litevsko-běloruských hranicích se minulý týden ve Slovinsku zabývali ministři vnitra EU. Hamáček vyjádřil Litvě svou solidaritu a podporu a potvrdil, že Česko je připraveno Litvě pomoci finančně i materiálně a vysláním svých expertů v rámci evropských agentur Frontex a EASO. Od začátku roku na hranici zadrželi 2228 migrantů, což je sedmadvacetkrát více než za celý loňský rok, uvedla ve středu agentura TASS.

Litevský parlament minulý týden označil příliv migrantů přes Bělorusko za "hybridní agresi". Litva, která poskytla útočiště mnohým běloruským opozičním politikům, viní běloruský režim z toho, že cíleně umožňuje migrantům přecházet přes společnou hranici, která je současně vnější hranicí EU i schengenského prostoru volného pohybu osob. Litevská premiérka Ingrida Šimonytéová naznačila, že Bělorusko nabízí migrantům lety do Minsku z Bagdádu a možná také z Istanbulu. Vilnius vyzval EU, aby zvážila zavedení dalších sankcí vůči Lukašenkovu režimu.