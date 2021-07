Pikovou dámu od Toyen koupilo katarské muzeum, obraz zřejmě vystaví v Paříži

Výbor pro světové dědictví UNESCO nakonec nezařadil Velký bariérový útes mezi ohrožené přírodní památky, informovala agentura AFP. Odborná veřejnost má sice o stav tohoto unikátního ekosystému obavy, Austrálie však s jeho přidáním na seznam ohrožených míst nesouhlasila.

Výbor pro světové dědictví UNESCO, který aktuálně jedná v čínském Fu-čou, rozhodnutí týkající se útesu po intenzivním tlaku ze strany Austrálie odložil. Útes přináší australskému odvětví turistického ruchu značné příjmy a Canberra se obává, že pokud by byl zařazen mezi ohrožené památky, mohlo by to v očích cestovatelů snížit jeho atraktivitu. Proti zařazení na seznam památek v ohrožení země bojuje již léta.