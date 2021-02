Petrbok, Vincourová, Magid. Pražská galerie koupila díla za 13 milionů korun

Galerie hlavního města Prahy loni na nákup uměleckých děl vydala přes 13 milionů korun, meziročně asi o pět milionů víc. Kupovala díla převážně přímo od umělců, které tak podpořila v době koronakrize. Zároveň pořídila díla, na něž v minulosti neměla peníze.

"Považuji za důležité, že jsme umělce mohli v této těžké době podpořit. Galerie hlavního města Prahy do svých sbírek získala díla jak mladé generace, tak i zavedených umělců," říká pražská radní Hana Třeštíková z hnutí Praha sobě.

Zavřením galerií kvůli koronaviru přišli výtvarníci o možnost prodávat vlastní tvorbu.

Galerie hlavního města Prahy pořídila například díla Richarda Janečka a Miroslavy Večeřové, ale také od umělců mladší generace, kteří jsou již na scéně etablováni. Mezi nimi jsou například malíři Jakub Hošek a Anežka Hošková. Do sbírek přibyla i socha od Matouše Lipuse.

Nově galerie zakoupila práce některých výtvarníků etablovaných v 90. letech minulého století. Získala například Kateřiny Vincourové objekt Call z roku 1999, udělaný z textilu a PVC. Ve sbírce je nově zastoupena Lenka Klodová, která se věnuje performativní fotografii.

"K mimořádným ziskům patří konvolut obrazů Igora Korpaczewského, který tvoří retrospektivní sondu do jeho díla od 90. let až do roku 2016," dodplňuje mluvčí galerie Michaela Vrchotová.

Nově jsou ve sbírce zastoupeni Jiří Petrbok, Václav Magid a Matěj Smetana. "V kontextu našeho zájmu o akční umění je významným přírůstkem dílo vítězky Chalupeckého ceny 2006 Barbory Klímové," upozorňuje mluvčí. Konceptuálně zaměřenou malbu zastupuje v nových ziscích práce Lenky Vítkové.

S nově získanými díly, včetně dalších, která galerie nabyla v uplynulých třech letech, se návštěvníci budou moci setkat na podzimní výstavě v Městské knihovně a Domě fotografie.

Galerie hlavního města Prahy je městskou příspěvkovou organizací, zabývá se výstavami i sbírkovou činností. Zaměřuje se zejména na moderní a současné umění. Stará se rovněž o sbírky patřící metropoli, včetně soch na veřejném prostranství. Od roku 2012 instituci vede Magdalena Juříková.

Galerie vystavuje v sedmi objektech, a to v Domě U Kamenného zvonu, Městské knihovně, Colloredo-Mansfeldském paláci, Domě fotografie, v Bílkově vile, trojském zámku a v Domě Františka Bílka v Chýnově.