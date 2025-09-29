Výtvarné umění

Bronzová Koza v zahradě. Paříž otevře muzeum Picassových soch pod širým nebem

ČTK ČTK
před 4 hodinami
Zahrada s bronzovými sochami španělského umělce Pabla Picassa bude v Paříži od roku 2030 přístupná všem zdarma, uvedla podle agentury AFP ředitelka Picassova muzea Cécile Debrayová. Toto "muzeum pod širým nebem" bude rozšířením stávajícího kulturního zařízení, které vlastní největší sbírku tohoto mistra moderního malířství a letos slaví 40. výročí od svého založení.
Bronzová socha s názvem Koza patří k nejznámějším dílům španělského umělce Pabla Picassa.
Bronzová socha s názvem Koza patří k nejznámějším dílům španělského umělce Pabla Picassa. | Foto: Profimedia.cz

"Je to projekt plný života, jako byl můj otec, a je to pěkný způsob, jak poctít Paříž - město, které pro něj bylo nesmírně důležité, kde zůstal během války (1939-1945) a kde si také dlouho ponechával svůj ateliér," řekla AFP umělcova dcera Paloma Picassová.

Zahrada se bude rozkládat na 2300 metrech čtverečních a vystaveny na ní budou desítky význačných výtvorů španělského kubisty, například slavná socha Koza. Ta pro Picassovou evokuje zejména vzpomínky na dětství. Když jí bylo šest nebo sedm let, žila s nimi v létě v domě na Azurovém pobřeží koza, která spala v prvním poschodí, kde měli pokoje. "Jednoho dne ji otec přivázal ke své bronzové soše, což nás rozesmálo," řekla šestasedmdesátiletá módní návrhářka.

Picassovy sochy jsou pod širým nebem k vidění například v Chicagu nebo New Yorku, v Paříži tomu tak zatím není, uvedla Debrayová. Ředitelka muzea tak doufá, že se ze zahrady stane místo, kde si Pařížané a návštěvníci budou vytvářet nové zážitky a sdílet je s ostatními.

Nový projekt dostal název Picasso 2030 a podílí se na něm správa města a francouzské ministerstvo kultury. Jde zároveň o "dialog s Picassovou rodinou a zejména s Palomou", uvedla dále Debrayová.

Související

Centre Pompidou se zavírá. Budova s obnaženými vnitřnostmi znovu otevře za pět let

Centre Pompidou

V plánu je také rozšíření prostoru historické budovy ze 17. století, která stojí ve slavné čtvrti Marais rozkládající se mezi třetím a čtvrtým pařížským obvodem. Výsledná oprava tak podle Debrayové bude zahrnovat novou kavárnu-restauraci, knihovnu s díly o moderním umění a inovativní vzdělávací prostory.

Projekt bude financován ze sponzorských darů a podpory Picassovy rodiny. Jeho rozpočet se odhaduje na 50 milionů eur (1,2 miliardy Kč). Práce by měly být zahájeny v roce 2028 a muzeum zůstane po celou dobu jejich trvání otevřeno.

 
Mohlo by vás zajímat

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci skrýval schránku s poselstvím z roku 2001

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci skrýval schránku s poselstvím z roku 2001

Nenechte si ujít: Humorný návrat polské šlechty v seriálu nebo Lukáš Krpálek v kině

Nenechte si ujít: Humorný návrat polské šlechty v seriálu nebo Lukáš Krpálek v kině
Přehled

Bílý dům „vymazal“ Bidena. Mezi dvěma Trumpy visí gesto opovržení a výsměchu

Bílý dům „vymazal“ Bidena. Mezi dvěma Trumpy visí gesto opovržení a výsměchu
0:24

Křišťálové kapky vody. Česko za účasti Pavla darovalo centrále OSN umělecký dar

Křišťálové kapky vody. Česko za účasti Pavla darovalo centrále OSN umělecký dar
umění kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Paříž Pablo Picasso muzeum socha

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Evropa si válku s Ruskem nemůže dovolit, holedbá se Medveděv. Straší atomovkami

ŽIVĚ
Evropa si válku s Ruskem nemůže dovolit, holedbá se Medveděv. Straší atomovkami

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 11 minutami
„Tohle by mě nenapadlo,“ řekla Kubišová. Stane se první českou zpěvačkou na známce

„Tohle by mě nenapadlo,“ řekla Kubišová. Stane se první českou zpěvačkou na známce

Známka se tiskne na speciální samolepicí papír určený hlavně pro sběratele, který se dá dobře odlepit nad párou.
před 15 minutami
Žádný tranzit amerických letadel a lodí se zbraněmi pro Izrael, nakázal Madrid

Žádný tranzit amerických letadel a lodí se zbraněmi pro Izrael, nakázal Madrid

Ministr potvrdil, že španělská vláda se snaží dohodnout s americkými úřady, aby se americká letadla se zbraněmi základnám ve Španělsku vyhnula.
před 34 minutami
Z lovce se stala kořist. Ukrajinci a Rusové si jdou po krku v novém typu bojů
0:22

Z lovce se stala kořist. Ukrajinci a Rusové si jdou po krku v novém typu bojů

Válečný zpravodaj David Axe popisuje, jak se z operátorů dronů a raketových posádek staly nejdůležitější cíle války.
před 35 minutami
Odkud se bere zlo jménem Pennywise? Chystá se nový seriál na motivy Kingovy knihy

Odkud se bere zlo jménem Pennywise? Chystá se nový seriál na motivy Kingovy knihy

Devítidílná série s názvem TO: Vítejte v Derry je prequelovým pokračováním slavného hororového příběhu IT. Má být děsivější než předchozí adaptace.
před 39 minutami

"Tu znám, ta je jedlá!" Tahle rada z aplikace může vést z lesa rovnou na pohotovost

"Tu znám, ta je jedlá!" Tahle rada z aplikace může vést z lesa rovnou na pohotovost
Prohlédnout si 9 fotografií
Smrtelně jedovatá muchomůrka jízlivá (Amanita virosa).
Pečárka zápašná (Agaricus xantodermus). Jedovatá, patrné rychlé žloutnutí na bázi třeně po poranění. Páchne po fenolu, připomíná nemocniční odér dezinfekce.
před 49 minutami
Na benzince prodával zápasy, pak mistr české ligy trpěl: Práce na stavbě mi neseděla

Na benzince prodával zápasy, pak mistr české ligy trpěl: Práce na stavbě mi neseděla

Bývalý fotbalista Ivan Hodúr, který působil i v Česku a doplatil na skandál s ovlivňováním zápasů, se rozpovídal o svém současném životě.
Další zprávy