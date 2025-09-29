Bronzová Koza v zahradě. Paříž otevře muzeum Picassových soch pod širým nebem

"Je to projekt plný života, jako byl můj otec, a je to pěkný způsob, jak poctít Paříž - město, které pro něj bylo nesmírně důležité, kde zůstal během války (1939-1945) a kde si také dlouho ponechával svůj ateliér," řekla AFP umělcova dcera Paloma Picassová.
Zahrada se bude rozkládat na 2300 metrech čtverečních a vystaveny na ní budou desítky význačných výtvorů španělského kubisty, například slavná socha Koza. Ta pro Picassovou evokuje zejména vzpomínky na dětství. Když jí bylo šest nebo sedm let, žila s nimi v létě v domě na Azurovém pobřeží koza, která spala v prvním poschodí, kde měli pokoje. "Jednoho dne ji otec přivázal ke své bronzové soše, což nás rozesmálo," řekla šestasedmdesátiletá módní návrhářka.
Picassovy sochy jsou pod širým nebem k vidění například v Chicagu nebo New Yorku, v Paříži tomu tak zatím není, uvedla Debrayová. Ředitelka muzea tak doufá, že se ze zahrady stane místo, kde si Pařížané a návštěvníci budou vytvářet nové zážitky a sdílet je s ostatními.
Nový projekt dostal název Picasso 2030 a podílí se na něm správa města a francouzské ministerstvo kultury. Jde zároveň o "dialog s Picassovou rodinou a zejména s Palomou", uvedla dále Debrayová.
V plánu je také rozšíření prostoru historické budovy ze 17. století, která stojí ve slavné čtvrti Marais rozkládající se mezi třetím a čtvrtým pařížským obvodem. Výsledná oprava tak podle Debrayové bude zahrnovat novou kavárnu-restauraci, knihovnu s díly o moderním umění a inovativní vzdělávací prostory.
Projekt bude financován ze sponzorských darů a podpory Picassovy rodiny. Jeho rozpočet se odhaduje na 50 milionů eur (1,2 miliardy Kč). Práce by měly být zahájeny v roce 2028 a muzeum zůstane po celou dobu jejich trvání otevřeno.