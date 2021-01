Pařížské Centre Pompidou na tři roky zavře, rekonstrukce bude stát pět miliard

Jedno z největších světových muzeí moderního umění, pařížské Centre Pompidou, na více než tři roky zavře. V roce 2023 zahájí rekonstrukci své architektonicky netradiční budovy, která už desítky let patří k předním turistickým atrakcím francouzské metropole.

Odhadovaná cena stavebních prací činí 200 milionů eur, v přepočtu asi 5,2 miliardy korun, píše agentura AFP.

"Na stole byly dvě varianty, jedna spočívala v restaurování centra, které by zůstalo otevřené, druhá znamenala kompletní uzavření. Zvolila jsem tu druhou, protože by měla být kratší a o něco méně nákladná," vysvětlila deníku Le Figaro Roselyne Bachelotová, od loňského léta francouzská ministryně kultury.

Budova z roku 1977, kterou navrhli architekti Renzo Piano a Richard Rogers, podobnou rekonstrukcí ještě neprošla. Práce začnou v závěru roku 2023, dokončeny budou ke konci roku 2026. První návštěvníci se tak do opraveného Centre Pompidou podívají na začátku roku 2027 u příležitosti oslav 50. výročí otevření.

Muzeum stejně jako většina kulturních institucí v Evropě zavřelo loni na jaře při první vlně pandemie koronaviru. V létě na chvíli otevřelo, od konce loňského října je znovu zavřené. "Není snadné oznámit uzavření ve chvíli, kdy už uzavření jsme," glosuje prezident muzea Serge Lasvignes. Šéf instituce s asi tisícovkou zaměstnanců zdůrazňuje, že Centre Pompidou nebude propouštět.

Úvahy nad opravou muzea, jehož fasádu zdobí nosná ocelová konstrukce a které vede rozvody různobarevným potrubím umístěným také venku, pročež je celý vnitřek budovy bez pilířů, začaly v roce 2011. Plán ale ministerstvo kultury schválilo až nyní.

Muzeum čeká odstraňování azbestu a renovace kvůli splnění bezpečnostních a technických norem i úspoře energií. Zlepšen bude také bezbariérový přístup. Pokud by se opravy dělaly za plného provozu, trvaly by místo tří let roků sedm.

"Představil jsem si, jak by muzeum při věčných opravách vypadalo v očích zaměstnanců a návštěvníků. Také jaký by byl dojem z muzea v době, kdy se otevírají zcela nové budovy. V sázce je mnoho. Je nebezpečné v této době silné konkurence v Paříži i ve světě budit dojem, že Centre Pompidou stárne, že je z jiné doby," argumentuje ředitel Lasvignes.

Část nezbytných oprav, například eskalátorů na vnější straně budovy, už začala. Během oprav sice klesnou náklady na provoz, přesto bude potřeba zajistit financování. Podle Lasvignese muzeum zažádá o půjčku od státu a bude shánět dary od mecenášů.

Prezident Centre Pompidou chce také nabízet uspořádání výstav jinde ve světě. Partnerská centra už má instituce v Šanghaji, Malaze a Bruselu, další jedno či dvě by mohla vzniknout také v době oprav. Plánované otevření pobočky v Jižní Koreji však bylo odsunuto kvůli pandemii.

Centre Pompidou při otevření v 70. letech minulého století vzbudilo silnou nevoli obyvatel francouzské metropole, od té doby se však stalo jednou z jejích nejznámějších budov, doplňuje agentura AFP.

V roce 2019, ještě před pandemií koronaviru, jej navštívilo 3,2 milionu lidí. Sedmipodlažní skleněný palác, v němž funguje také veřejná knihovna Bibliothèque publique d'information, vznikl na popud tehdejšího francouzského prezidenta Georgese Pompidoua, po němž se jmenuje.