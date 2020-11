Otevřete alespoň soukromé galerie, žádají Zaorálka členové nové akademie

Zástupci galerií a umělců se spojili do nově vzniklé České akademie vizuálního umění. V otevřeném dopise ministrovi kultury Lubomíru Zaorálkovi z ČSSD žádají, aby se směly otevřít soukromé galerie, protože opatřeními proti šíření koronaviru trpí galeristé i umělci.

Výkonným ředitelem akademie je Miroslav Krupička, předsedou novinář a kurátor Martin Dostál, místopředsedou umělec Pavel Mrkus. Mezi členy patří umělci Kurt Gebauer, Jaroslav Róna, Patrik Hábl, Jiří David a Michael Rittstein nebo teoretici Petr Vaňous či Jiří Fajt.

"Galeristé musí platit nájem a další náklady, ale vystavovat a prodávat je jim znemožněno. Ano, ledacos se dá udělat na internetu, ale standardní provoz to nenahradí. Výtvarné dílo se dá totiž jen obtížně prodat, aniž by ho kupující fyzicky viděl," stojí v dopise určeném ministrovi Zaorálkovi.

Galerie, muzea a výstavní síně jsou v Česku uzavřené od 14. října. Signatáři míní, že znovuotevření těch soukromých - které nejsou zřizovány státem, kraji, městy a obcemi - by výrazně pomohlo k nastolení normálnější situace ve výtvarném prostředí.

"Samozřejmě by bylo závazné dodržení všech stávajících bezpečnostních opatření a s podmínkou návštěvy vždy jen jednoho člověka v prostorách galerie. Pokud se vyhneme hromadným akcím a vernisážím, nehrozí, že by se galerie staly zdroji epidemického rizika, a pomohlo by to nemalé skupině lidí," dodávají zástupci sdružení.

Česká akademie vizuálního umění chce sdružovat výtvarné umělce, kurátory, kritiky, teoretiky, galeristy, sběratele, knižní vydavatele a další, kteří se podílejí na provozu vizuálního umění.

Hodlá reprezentovat českou profesionální výtvarnou scénu, řešit problémy profesionálního vizuálního umění, jako jsou právní postavení, daňová politika či autorské právo, a mimo jiné udílet ocenění českým umělcům bez rozdílu věku a uměleckého zaměření.