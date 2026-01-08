Ostrava nabídne Putinovu klec. Výstava představí příběhy politických vězňů v Rusku

Výstava Putinova klec, která prostřednictvím ilustrací přibližuje vybrané případy současných politických vězňů odsouzených v Rusku například za nesouhlas s agresí proti Ukrajině, bude od 15. ledna k vidění v Ostravě na Masarykově náměstí. Oznámila to Aneta Trojáková z Ostravského muzea, které se na pořádání podílí společně s organizací Gulag.cz.
"Hodnoty jako demokracie a svoboda slova se z našeho pohledu dostávají do děsivého kontrastu se situací v dnešním Rusku. Politické pronásledování zde má hluboké historické kořeny. Represe současnému režimu opět slouží jako nástroj umlčování generující tisíce politických vězňů. Jejich nenásilný odpor vůči válce proti Ukrajině a současnému ruskému vládnímu zřízení je často vykoupen tvrdými tresty," uvedla Trojáková.
Mezi politickými vězni jsou podle tvůrců výstavy muži i ženy různého věku, důchodci a nezletilí, obyvatelé velkoměst i venkova, zástupci nejrůznějších profesí od aktivistů a novinářů po podnikatele, kněží nebo ženy v domácnosti. "V ruských trestaneckých koloniích se nespravedlivě věznění potýkají s fyzickým násilím, odepíráním lékařské péče, uzavíráním na samotku a dalšími formami psychického nátlaku," dodala.
Venkovní výstava podle Trojákové upozorňuje na to, že v Rusku stále žijí lidé, kteří se nebojí vyjádřit své občanské postoje a bojují za svobodu a dodržování lidských práv i za cenu tvrdých trestů a odnětí svobody. Jednotlivé příběhy zpracované do podoby komiksových ilustrací jsou doplněny QR kódy, prostřednictvím kterých mohou zájemci zjistit další podrobnosti o konkrétních případech. Součástí výstavy jsou také anglické překlady.
Putinova klec bude na Masarykově náměstí v Ostravěk k vidění od 15. ledna do 15. února. Zahájení výstavy se uskuteční na náměstí před Ostravským muzeem 15. ledna v 17 hodin. Od 17:30 na zahájení naváže beseda v Ostravském muzeu. O příbězích nesvobody v současném Rusku bude debatovat dlouholetý zahraniční zpravodaj České televize Miroslav Karas a Alexandra Skorvid z organizace Gulag.cz, která se případy současných ruských politických vězňů dlouhodobě zabývá. Kapacita besedy je omezená, pro účast na besedě je nezbytná rezervace místa na webu Ostravského muzea.
Spojené státy zažijí kvůli své migrační politice nižší růst populace, uvádí úřad
Spojené státy v příštích deseti letech zažijí nižší růst populace, a to kvůli přísnější migrační politice, kterou prosazuje administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to z analýzy nezávislého Rozpočtového úřadu Kongresu (CBO), na kterou upozornila stanice NPR. Do roku 2035 by Spojené státy měly mít 357 milionů obyvatel.
ŽIVĚMacinka s Pavlem se viní z faulů, do hádky vstoupil i šéf Ústavního soudu
Obava ministra zahraničí a předsedy strany Motoristé Petra Macinky, že by Ústavní soud (ÚS) při rozhodování o případné kompetenční žalobě stranil prezidentovi Petru Pavlovi, je podle předsedy soudu Josefa Baxy nesmyslná. Soud je nezávislý a nestranný, řekli Baxa i bývalý člen soudu Jaromír Jirsa. Kompetenční žaloba je jedna z možností, jak vyřešit patovou situaci kolem poslance Motoristů.
ŽIVĚMoskva odmítá přítomnost západních vojáků na Ukrajině. Budou legitimní cíl, varuje
Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo.
Babiš domluvil s Ficem společné jednání vlád. To je cesta na východ, oponuje Fiala
Česká republika a Slovensko obnoví mezivládní konzultace. Novinářům to po společné schůzce v Bratislavě oznámili český premiér Andrej Babiš a jeho slovenský protějšek Robert Fico. Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) ve čtvrtek uvedl, že obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem potvrzuje obavy, že Andrej Babiš (ANO) posouvá zahraniční politiku České republiky směrem na východ.
Jedna země za druhou. Trumpova bývalá poradkyně poodhalila ďábelský plán Kremlu
Svržení venezuelského diktátora a ruského spojence Nicoláse Madura Spojenými státy znovu vrhlo světlo na dohodu, kterou Kreml nabídl Washingtonu už v roce 2019. Podle Fiony Hillové, tehdejší poradkyně amerického prezidenta Donalda Trumpa, ruští představitelé tenkrát naznačovali, že jsou ochotni ustoupit od podpory Madura výměnou za volnou ruku na Ukrajině.