Olomoucká galerie vystavuje současné umění, diváky provází Kinterova mluvící socha

Pražský půlmaraton se kvůli koronaviru nepoběží ani v novém zářijovém termínu, kam byl v lednu přesunut z tradičního data na konci března. V tiskové zprávě o tom informovali pořadatelé seriálu RunCzech, kteří se rozhodli zrušit všechny pražské závody plánované na srpen a září. V přípravě dalších regionálních závodů ale organizátoři pokračují.

"Vzhledem k tomu, že pro akce s masovou účastí stále platí řada omezení a přísných pravidel pro jejich konání, a také vzhledem ke všem nejistotám a hrozbám, které s sebou přináší nové vlny mutací virů, se RunCzech rozhodl zrušit svůj velmi populární Sportisimo 1/2Maraton Praha a Birell Grand Prix Praha, původně plánované na 4. a 5. září 2021, a stejně tak Pražskou štafetu zamýšlenou na 25. srpna 2021," uvedli pořadatelé.

Komplikace pro přípravu pražských závodů představuje mimo jiné nutnost rozložit starty běžců do velkého počtu vln, které by se tak roztáhly na několik hodin. V důsledku toho by byla i nutná uzavírka ulic na mnohem delší dobu, než je obvyklé. Podle prezidenta organizačního výboru RunCzech Carla Capalba by takový postup nebyl vůči Pražanům únosný. "Oslavují s námi, fandí v ulicích, kvitují ekonomický přínos závodu. Ale uzavřít město na celý víkend a blokovat centrum města by bylo nefér vůči běžcům i místním obyvatelům."

Dál naopak pokračují přípravy na závody Generali Česká Red Run v Novém Městě na Moravě (24. července) a Mattoni 1/2Maraton Olomouc (14. srpna). O osudu Volkswagen Maratonu Praha a Mattoni závodů v Ústí nad Labem, Liberci a Českých Budějovicích se zatím nerozhodlo.

Všichni přihlášení běžci, kteří už na zrušené závody zaplatili startovné, si mohou registraci převést na příští rok.