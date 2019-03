Na přehlídku scénografie Pražské Quadriennale míří ilustrátorka Fantastických zvířat

„Pražské Quadriennale je košatý strom s mnoha výstavami,“ říká Markéta Fantová, ředitelka mezinárodní přehlídky, která jednou za čtyři roky promění českou metropoli ve světové centrum scénografie a nových trendů jevištního umění.

Do začátku letošního ročníku zbývají ještě tři měsíce. Rozsáhlý projekt s hustě "rozvětveným" programem, jenž se uskuteční převážně na holešovickém Výstavišti, ale už nyní má podrobnou strukturu.

Včera pořadatelé představili také trojici hlavních hostů. Budou jimi ilustrátorka Olivia Lomenech Gillová, jež se proslavila vizuální stránkou knihy Fantastická zvířata a kde je najít od J. K. Rowlingové ze světa Harryho Pottera, dále nonkonformní italský operní režisér Stefano Poda a francouzský audiovizuální umělec Romain Tardy.

Minulý ročník Pražského Quadriennale, který se roku 2015 konal v centru města mezi Staroměstským náměstím, Národním divadlem a Karlovým mostem, vidělo přes 100 tisíc lidí. Podobný zájem lze očekávat během jedenácti letošních červnových dnů.

Čtrnácté Pražské Quadriennale začne 5. června a nabídne interaktivní výstavy ze 79 zemí. Nejrůznějšími způsoby se představí více než 800 umělců z celého světa a dojde na 600 performancí, workshopů a přednášek.

Nervozita z fanoušků

Jedním z nejnabitějších bude vystoupení britské kreslířky Olivie Lomenech Gillové, jež ilustrovala "učebnici" Fantastická zvířata a kde je najít od britské autorky J. K. Rowlingové.

Encyklopedie, která byla původně jen letmo zmíněna v jednom z dílů románové ságy o Harrym Potterovi, poprvé vyšla roku 2001 jako kuriózní dodatek. Útlou knihu Rowlingová napsala coby charitativní projekt, výtěžek z prodeje šel na dobročinné účely.

Poté následovala další, rozšířená vydání a před čtyřmi lety pod stejným názvem, ovšem s novým, rozkošatělým příběhem také filmové zpracování. To má mít ještě čtyři pokračování. Druhý díl začala kina promítat vloni.

Olivie Lomenech Gillová ilustrovala vydání z roku 2007, které v českém překladu na trh poslalo nakladatelství Albatros.

"Samozřejmě jsem byla nervózní, když jsem zjistila, že tu jsou miliony fanoušků, kteří milují a dokonale znají svět Harryho Pottera. Každý umělec chce diváky svou prací potěšit, ale jak je možné potěšit tolik lidí?" ptala se v rozhovoru pro internetový fanzin Potterish malířka, která do chvíle, kdy ji s nabídkou oslovilo nakladatelství Bloomsbury, potterovské knihy prý neznala.

Harryho zápůjčka

"Začala jsem ty knihy číst, moc se mi líbily a také mi pomohlo zjištění, že Fantastická zvířata vlastně s Harrym Potterem nemají nic společného. Tedy alespoň do chvíle, než si Harry tu knihu půjčí v knihovně bradavické školy," podotýká malířka.

Ještě než se do ilustrací pustila, zeptala se v nakladatelství, jestli opravdu nevadí, že nezná ani potterovské filmy, a tudíž nebude kopírovat jejich vizuální styl. Ujistili ji, že je to v pořádku a že se to tak líbí i autorce. "Je skvělé, že svět stvořený J. K. Rowlingovou může mít mnoho různých interpretací," dodává Gillová.

Charakterizuje se jako tradiční výtvarnice, která používá jednoduché techniky - kresbu uhlem, akrylové a olejové barvy či koláž. Sice ovládá i program Photoshop, práce na počítači by jí ale prý trvala déle. "Digitální práce sice nabízí nekonečné možnosti, ale mě baví pracovat s limity toho, co umím a znám," vysvětluje.

Z Fantastických zvířat ji prý nejvíc úsilí stála Chiméra, zvíře s hlavou lva, tělem kozy a s dračím ocasem. "Pořád jsem nemohla přijít na to, jak udělat, aby byla dostatečně děsivá," řekla malířka v loňském rozhovoru.

Přišla na to během sledování zpráv o konfliktu v Sýrii. "Viděla jsem záběry ze zničené Palmýry. Před mnoha lety jsem tam byla a nakreslila jsem tam mnoho obrázků té neuvěřitelně krásné, klasické architektury," vzpomíná Gillová, která nakonec jednu ze svých ilustrací pojala jako malou poctu syrskému městu. Do pozadí nakreslila poničenou Palmýru a Chiméru, bestii stojící v popředí, ztvárnila coby metaforu pustošení.

Politicky nepohodlné příběhy

Prolínání politických motivů s uměním se stane hlavním námětem mnoha příspěvků letošního Pražského Quadriennale. Například projekt nazvaný Emergence chce odkrývat politicky nepohodlné příběhy z různých zemí. Jedna výstava bude věnována oblasti severního a jižního Kypru, další například východoukrajinskému Doněcku.

Přehlídka, pro niž se vžila značka PQ, bude mít také tři soutěžní sekce. Tou jazykově nejpestřejší se stane Výstava zemí a regionů, další kategorií je Studentská výstava a nakonec Výstava divadelní architektury a prostoru.

Chybět nebudou ani takzvané performativní projekty ve veřejném prostoru v rámci programu Formace a také pod názvem Site-specific festival. Audiovizuální projekt jménem 36Q° ovládne Malou sportovní halu a Studio PQ ukáže práce začínajících mladých tvůrců. Připraven je i dětský program PQ dětem.