Odstraněná socha maršála Koněva bude k vidění v Muzeu paměti XX. století

Socha sovětského maršála Koněva, kterou radnice Prahy 6 nechala před lety odstranit z náměstí Interbrigády, bude vystavená v Muzeu paměti XX. století. Píše to server iROZHLAS.cz. Lidé si ji budou moci prohlédnout zřejmě od začátku příštího roku v Domě pážat na Hradčanech, muzeum tam chystá stálou expozici.
Dům pážat nyní opravují dělníci. Rekonstrukce by měla skončit v dubnu, muzeum by se do nových prostor mohlo nastěhovat v létě. Pak začnou jeho zaměstnanci budovat stálou expozici.
Koněvova socha by měla stát v jednom z výklenků na dvoře. "Chceme použít jeho životopis k vyprávění také o tom, jak fungovala komunistická propaganda, jakým způsobem se vytvářel mýtus o osvobození Prahy," řekl Českému rozhlasu Rádio Praha historik a ředitel Muzea paměti XX. století Petr Blažek. Podle Blažka bude socha připomínat nejen životní příběh Koněva, ale taky středoevropské dějiny.
Koněv, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, je kontroverzní postavou především kvůli své roli při potlačení povstání v Maďarsku v roce 1956 a při krizi v Berlíně o pět let později.
Socha stála na náměstí Interbrigády v Bubenči od roku 1980. Praha 6 ji nechala odstranit v dubnu 2020, protože byla častým terčem vandalů. Proti odstranění byli komunisté a Rusko.
Nyní je socha v depozitáři v Měšicích u Prahy. Městská část ji nadále vlastní. "Její hodnota je poměrně obtížně ocenitelná a my jsme ji takzvaně nechtěli dávat z ruky, takže ji má Muzeum paměti XX. století v dlouhodobé zápůjčce a může s ní po našem souhlasu nakládat," uvedl radní Jan Lacina (STAN).
