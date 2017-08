Obrazy se odstěhovaly do Humpolce. V bývalé textilce vzniká 8smička, prostor pro současné umění

před 57 minutami

V Humpolci, městě na půli cesty mezi Prahou a Brnem, vzniká nový prostor pro současné umění. Jmenuje se 8smička, sídlit bude ve zrekonstruované budově bývalé továrny na sukno a návštěvníkům nabídne výstavy, kavárnu, knihkupectví, workshopy i akce pro děti. Brány otevře za 8 měsíců, vstupné bude symbolických 8 korun. V sobotu 19. srpna odpoledne o sobě dá 8smička vědět happeningem v Jihlavě věnovaným nedožitým 75. narozeninám humpolecké rodačky, umělkyně Zorky Ságlové. Lidé budou v rámci něj v krajině společně vytvářet obraz.

8smička Jak vznikla 8smička:





Rekonstrukce bývalé továrny na vlněné látky Karla Trnky (poté haly č. 8 Národního podniku Sukno) se ujal humpolecký rodák Luděk Rýzner a jeho architektonické studio. Tovární budova z konce 19. století prošla rekonstrukcí na administrativní budovu v roce 2010. Letos začala přestavba na veřejnou výstavní a sbírkotvornou instituci. Kým je financovaná: Hlavní zdroje financí pochází od místních právnických i fyzických osob. O chod se stará nadační fond 8mička. předsedou jeho správní rady je Zdeněk Rýzner.

V továrnách v humpoleckém areálu se od 19. století vyráběla hrubá sukna. Od začátku roku 2018 bude tamních 3 000 m2 sloužit modernímu umění.

18. dubna tu totiž nadační fond 8smička, v jehož čele stojí architekt Zdeněk Rýzner, otevře zbrusu nový stejnojmenný výstavní prostor.

8smička se podle slov výkonné ředitelky nadačního fondu Marcely Strakové řídí principem, že svět umění nejsou jen velká města. Ročně tu nabídne tři výstavy současného umění, kurzy umění i dějin umění, programy pro školy, odpolední vernisáže pro rodiče s dětmi, workshopy a projekce. K dispozici bude i knihkupectví s uměleckou literaturou a kavárna.

"Do 8smičky je to stejně daleko z Brna i z Prahy, a mohla by se tak stát zastávkou pro unavené řidiče na 88. km na D1," přeje si Straková.

Začne to tam, kde to skončilo: u sukna

Provoz v dubnu příštího roku galerie zahájí velkou výstavou Pocta suknu. "Inaugurační výstavu 8smičky jsme chtěli napojit na lokální kontext. Automaticky se nabízela vazba na humpoleckou textilní historii," vysvětluje hlavní kurátorka Emma Hanzlíková.

"Výstavy věnované textilnímu umění jsou v českém prostředí spíše vzácné a přehlídka Pocta suknu je příležitostí, jak toto opomíjené médium uvést zpět do světa vysokého umění," upřesňuje.

V plánu má galerie výstavy zaměřené na české umění 20. století až do současnosti, kurátorované odborníky z Česka i ze zahraničí. Prostor dostanou i začínající umělci. Výstavní program doplní živé akce, pro které bude 8smička využívat i přilehlý park Stromovka, město Humpolec či celou Vysočinu.