Přeskočit na obsah
Benative
7. 5. Stanislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Výtvarné umění

„Obrazy se mi zjevovaly z nepředvídatelného gesta,“ říká Jiří David o svých malbách

Petra Smítalová
Petra Smítalová
Petra Smítalová

V pražské Galerii Václava Špály se 8. května otevře výstava Jiřího Davida Být obrazem. Představí umělcovy olejové malby z posledních dvou let, na nichž barva není nositelem významu, ale významem samotným. Vzniklé obrazy jsou tak dle autorových slov více prožitkem než čímsi zobrazeným. Výstava, jejímž kurátorem je Jiří Fajt, bude k vidění do 21. června 2026.

Umělec a malíř Jiří David
Český malíř, intermediální umělec a fotograf Jiří David od 8. května 2026 vystaví své malby z posledních dvou let v pražské Galerii Václava Špály.Foto: Aktuálně.cz - Jakub Plíhal
Reklama

„V posledních dvou letech jsem se soustředěně věnoval rozsáhlejší sérii maleb na plátno, realizovaných výhradně v olejové malbě. Snažil jsem se udržet obrazy v napětí – tak, aby se forma neustále proměňovala v samotném aktu svého vzniku a zůstávala autonomní i tím, že by bezprostředně odhalovala svůj vlastní rytmus, hmotu a dynamiku. Ne jako popisný příběh či jakékoliv vyprávění, ale jako zkušenost. Malba vznikala vrstvením, dotykem zcela intuitivně, bez jakýchkoliv předem daných předloh. Obrazy se mi tak vždy postupně zjevovaly z nepředvídatelného gesta. Často to tak byl i nesamozřejmý, nerovný boj, plný nejistot, pochybnosti i vzteku, přesto úžasný,“ popisuje vizuální umělec Jiří David svůj tvůrčí proces.

Jiří David: Chaos v květech, 2026
Jiří David: Podvečer v době války, 2024–2026
Jiří David: Polní květy, 2024–2025
Jiří David: Den téměř nesnesitelně krásný, 2024–2026
Zobrazit
8 fotografií

V textu k pražské výstavě také píše, že „obraz nevznikal jako převod myšlenky do viditelné formy, ale jako proměna, v níž se význam rodil současně se svým materiálním uskutečněním“.

Jiří David: Den téměř nesnesitelně krásný, 2024-2026
Jiří David: Den téměř nesnesitelně krásný, 2024-2026Foto: Galerie Václava Špály - Jiří David

Výsledkem jsou až téměř magické malby, které jako by na diváka promlouvaly hlasem z hlubin nevědomí. Působí bezprostředně, intenzivně a pohlcujícím dojmem, ať už nesou název Pozbytí smyslu, Sevření světlem, nebo prostě jen Polní květy nebo Dva stromy. K výstavě rovněž vychází kniha se 150 barevnými reprodukcemi cele této série.

Související

Tematicky, mediálně i výrazově je tvorba Jiřího Davida (* 1956) velmi široce rozkročená. Český malíř, intermediální umělec, fotograf a pedagog (AVU, UMPRUM) je spoluzakladatelem umělecké skupiny Tvrdohlaví. V letech 1982 až 1987 vystudoval pražskou AVU a má na kontě řadu samostatných i kolektivních výstav u nás i v zahraničí. Svými malbami s volným využíváním znaků a politických symbolů významně formoval postmoderní program na přelomu 80. a 90. let.

Reklama
Reklama

Od 90. let se věnuje také tvorbě fotografických souborů, objektů a instalací ve veřejném prostoru. V roce 2001 umístil na střechu pražského Rudolfina svou první monumentální intervenci: neonovou trnovou korunu pod názvem Záře. Rok poté instaloval na Pražském hradě v závěru posledního funkčního období prezidenta Havla zdaleka viditelný neon se symbolem srdce. Toto dílo se stalo jeho asi mediálně nejznámějším. 

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Festival Mezi ploty v areálu Bohnické psychiatrické nemocnice běží už přes 30 let. Letošní ročník se uskuteční o posledním květnovém víkendu.
Festival Mezi ploty v areálu Bohnické psychiatrické nemocnice běží už přes 30 let. Letošní ročník se uskuteční o posledním květnovém víkendu.
Festival Mezi ploty v areálu Bohnické psychiatrické nemocnice běží už přes 30 let. Letošní ročník se uskuteční o posledním květnovém víkendu.

„Za tou zdí nejsou žádné příšery.“ Unikátní festival tři dekády otevírá psychiatrii

Začínal s 200 návštěvníky a bez plánu. Dnes patří festival Mezi ploty, který se odehrává v bohnické psychiatrické nemocnici, k nejnavštěvovanějším akcím v Praze. Jeho zakladatel Robert Kozler v pořadu Spotlight říká, že klíčem byla vytrvalost. Terapeut Martin Tittmann dodává, že festival pomohl lidem zjistit, že psychiatrie není nebezpečné, cizí místo, ale prostor, kde žijí lidé jako oni.

Linda Klimovicova Vs Oleksandra Oliynykova - Billie Jean King Cup Qualifiers, Gliwice, Poland - 11 Apr 2026
Linda Klimovicova Vs Oleksandra Oliynykova - Billie Jean King Cup Qualifiers, Gliwice, Poland - 11 Apr 2026
Linda Klimovicova Vs Oleksandra Oliynykova - Billie Jean King Cup Qualifiers, Gliwice, Poland - 11 Apr 2026

Nežádoucí. Neumlčitelná. Ukrajinka se vrhla do střetu s mocnými, jaký nemá obdoby

Ještě před půl rokem ji málokdo znal, teď je Oleksandra Olijnyková jedním z nejskloňovanějších jmen tenisového světa. Ukrajinská hráčka od svého nástupu mezi širší elitu ostře kritizuje účast Rusů a Bělorusů včetně největších hvězd typu Aryny Sabalenkové. Je při tom nesmlouvavá, sžíravá a nevídaně konkrétní. Nově obvinila tenisovou organizaci WTA, že se ji v zákulisí vehementně snaží umlčet.

Série vzdušných útoků podle OSN od pátku připravila o životy nebo poranila civilisty v řadě ukrajinských regionů. Při některých úderech zahynuli nebo utrpěli zranění i záchranáři, když se původně zasažená místa stala terčem dalšího útoku, uvedla ve středu Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině. Foto je ilustrační.
Série vzdušných útoků podle OSN od pátku připravila o životy nebo poranila civilisty v řadě ukrajinských regionů. Při některých úderech zahynuli nebo utrpěli zranění i záchranáři, když se původně zasažená místa stala terčem dalšího útoku, uvedla ve středu Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině. Foto je ilustrační.
Série vzdušných útoků podle OSN od pátku připravila o životy nebo poranila civilisty v řadě ukrajinských regionů. Při některých úderech zahynuli nebo utrpěli zranění i záchranáři, když se původně zasažená místa stala terčem dalšího útoku, uvedla ve středu Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině. Foto je ilustrační.

ŽIVĚ Zabíjení navzdory příměří. Od začátku května zahynulo na Ukrajině podle OSN přes 70 civilistů

Od začátku května zemřelo na Ukrajině kvůli bojům nejméně 70 civilistů a více než 500 dalších bylo zraněno. Ve středu to uvedla Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině, která informace o mnohých hlášených civilních obětech ověřila. Jen v úterý podle zatím neověřených zpráv ruské útoky připravily o život 28 lidí a dalších 194 osob zranily, sdělila mise.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama