Centrum současného umění DOX v Praze představí výstavu děl jedné z nejvýraznějších osobností současného českého umění Vladimíra Kokolii. Návštěvníci budou moci od 27. listopadu do 21. března příštího roku vidět 144 jeho kreseb a 34 obrazů. Kromě nich výstava Dogma představí také Kokoliův soubor pravidel, která určují, jak malovat a jak se na obrazy dívat. Jsou vepsána přímo do stěn expozice.
Výstava je rozdělena do tří prostorů. V prvním se návštěvník seznámí s úplnými začátky Kokoliovy tvorby z 80. let. Ve zbylých dvou jsou vystaveny pozdější Kokoliovy obrazy, přičemž poslední místnost je věnována rozměrově největším dílům.
"Obrazy vidíme okamžitě – a to bývá zrádné. Obraz fakticky funguje jako časové médium: začne se otevírat, teprve když mu věnujeme vlastní čas. Dělám si naději, že zrovna dogmata dokážou člověka udržet před obrazem o okamžik déle," řekl Kokolia. "Máte před sebou formát obrazu a můžete tam udělat, co chcete. To zní jako svoboda, že ano. Nebo jako moc. Já tam ale míním udělat to, co tam musí být," dodal.
"Když mi připadalo, že je načase udělat Kokoliovu výstavu, zeptala jsem se Vladimíra, proč maluje. Odpověděl, že malování je ta nejnormálnější věc, takže se na proč nikdy neptal, ptal se jen, jak co malovat, protože jenom nějaké zážitky nestačí. 'Musí nastat nutnost, tak, a ne jinak. Někdy úplně slyším, jak to zaklapne,' řekl," uvedla kurátorka výstavy Milena Slavická. "Ptala jsem se ho v době, kdy pracoval na knize Dogma pro nakladatelství Trigon. A zaklaplo to. Dogma může být slovním i obrazovým vyjádřením," vysvětlila.
Vladimír Kokolia se narodil 27. listopadu 1956 v Brně. Vedle malířství se zabývá grafikou, ilustrací a také hudbou. Do širšího povědomí se dostal v roce 1990 jako první laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého. Dlouhá léta také vyučoval na Akademii výtvarných umění (AVU). Loni však svou akademickou kariéru ukončil, aby se mohl věnovat vlastní tvorbě.
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