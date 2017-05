Obrazem: Nestojí jmění a jsou krásné. Galerie vystavuje fotografie dostupných domů a bytů

před 1 hodinou

Jak vypadají domy, jejichž investor myslel na to, že hezké a funkční bydlení by mělo být mělo být dostupné i pro ty, kteří nejsou bohatí? Jak se na našem území vyvíjelo sociální bydlení a jak bychom se mohli inspirovat přístupem Rakušanů nebo Němců? Výstava v pražské Galerii Jaroslava Fragnera Nájemní bydlení/Zapomenutý segment české architektury ukazuje, co všechno v této oblasti Česká republika zvládla a v čem jsou okolní země naopak napřed. Výstavě, založení na fotograficích konkrétních domů a poutavě vyvedeném historickém exkurzu, vévodí vítězný model návrhu architektonického řešení oblasti kolem brněnského hlavního nádraží. Postarali se o něj studenti pěti ateliérů ČVUT.

Pokračujte dál