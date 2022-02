Obrazem: Jak vzniká animovaný film. Výstava v tržnici je určená nejen dětem

Vzbudit zájem o animované filmy i to, jak vznikají, chce nově otevřená výstava v Pražské tržnici. Jmenuje se Světy české animace, potrvá do 3. července a určena je především rodinám s dětmi, školám či lidem, kteří se o žánr zajímají hlouběji.

Hlavním kurátorem je režisér Jan Bubeníček, který loni s Denisou Grimmovou zaznamenali úspěch s celovečerním animovaným snímkem Myši patří do nebe, nominovaným na Evropské filmové ceny. Dále se na výstavě podíleli dramaturg a pedagog z pražské FAMU Jiří Kubíček, scenárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

"Animace propojuje nezměrnou lidskou fantazii s precizní technikou a řemeslem," myslí si Bubeníček.

Dosud byly v Česku častěji k vidění přehlídky jednotlivých osobností animovaného filmu, od Jana Švankmajera a Jiřího Trnky přes Břetislava Pojara nebo Adolfa Borna. "Světy české animace jsou však zasvěceny i scenáristům, střihačům, zvukařům, kameramanům a mnoha dalším lidem, kterým se staly filmové ateliéry od roku 1945 dodnes druhým domovem," vysvětluje Bubeníček.

Sám nemá příliš rád výstavy, které mapují jen to, co už bylo. "Je to nádherná podívaná, ale nevypovídá to o energii, kterou film má. My jsme tu shromáždili artefakty, ale zároveň chceme diváka vtáhnout do procesu, kterým animace vzniká," objasňuje filmař. Podle něj by přehlídka mohla i přiblížit zdánlivě znesvářené tábory zastánců klasické animace a té počítačové. "Chceme ukázat, že to je pořád to samé, jen místo tužky je nástrojem počítač," doplňuje.

Výstava v Pražské tržnici je rozdělena do několika částí. Ta první ukazuje svět optických hraček, hříček a technických vynálezů, které vedly k objevu kinematografie a posléze vzniku animace. Návštěvníci spatří postupy i technologie používané od začátku 20. století do současnosti. Uvidí vznik filmu od nápadu po výsledek. Konkrétně se dozvědí například to, jak vznikaly oblíbený seriál Chobotnice z II. patra, nadčasová díla Karla Zemana či večerníčkové seriály.

Ve druhé části pořadatelé shromáždili kresby, výtvarné návrhy, obrázkové scénáře, loutky, rekvizity či dekorace. Později si diváci mohou některé animační techniky sami vyzkoušet v malých studiích. Pro mladší návštěvníky je přichystán dětský koutek a výtvarná dílna, kde si mohou vytvořit hračku založenou na principu animace.

Kromě 60 obrazovek je součástí Světů české animace také prostorný exponát nazvaný Nebe české animace. "Vyrobili jsme diorama, jehož součástí je zmínka asi o 600 jménech, která něco znamenala pro českou animaci," objasňuje Jan Bubeníček.

Instalace nazvaná Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti zase ukazuje současný stav české animace. Podíleli se na ní renomovaní tvůrci jako Jiří Barta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová či Darja Kaščejevová.

V Pražské tržnici se nachází též studovna s kavárnou, určená vážnějším zájemcům. Tvůrci jim nabízejí ucelené informace o co největším počtu českých animovaných filmů a možnost zhlédnout ukázky prací českých profesionálů i studentů. V tomto prostoru se mají také konat přednášky, besedy a workshopy.

Akci pořádá společnost Art Movement, která už v Praze zorganizovala přehlídky filmařů Tima Burtona a Davida Cronenberga nebo studia Pixar. Výstavu podpořila Nadace PPF.