Výtvarné umění

Objev na egyptském Sinaji. Naleziště skalního umění je staré 10 000 let

ČTK

Archeologové objevili na egyptském poloostrově Sinaj naleziště skalního umění starého až 10 000 let. Podle agentury AFP to ve čtvrtek oznámilo egyptské ministerstvo turismu a památek.

Archeologové objevili na egyptském poloostrově Sinaj naleziště starého skalního umění. Na dlouhém skalním převisu se nacházejí rozmanité rytiny a malby.
Archeologové objevili na egyptském poloostrově Sinaj naleziště starého skalního umění. Na dlouhém skalním převisu se nacházejí rozmanité rytiny a malby.
Lokalita se nachází na náhorní plošině Umm Irák a skrývá 100 metrů dlouhý skalní převis, na kterém jsou rozmanité rytiny a malby. Ty umožňují sledovat vývoj uměleckého projevu od pravěku až po islámské období, uvedlo ministerstvo, které na sociální síti Instagram zveřejnilo několik fotografií.

Archeologové objevili na egyptském poloostrově Sinaj naleziště skalního umění starého až 10 tisíc let.
Archeologové objevili na egyptském poloostrově Sinaj naleziště skalního umění starého až 10 tisíc let.

Vzhledem k chronologické rozmanitosti umělecké tvorby lze skálu považovat za "přírodní muzeum pod širým nebem", uvedl Hišám Lajsí, generální tajemník Nejvyšší rady pro památky Egypta.

Strop převisu pokrývá velký počet maleb zvířat i symbolů provedených červenou barvou a nápisy v arabštině a nabatejštině. Některé rytiny pak poodhalují způsob života a ekonomické aktivity prvních lidských společenství.

Uvnitř převisu byly nalezeny zvířecí výkaly, zbytky ohnišť a opracované kameny, které jsou důkazem toho, že místo dlouho sloužilo jako úkryt.

Lokalita se nachází na jihu Sinajského poloostrova, kde egyptská vláda buduje turistický megaprojekt v oblasti hory svaté Kateřiny. Ta je důležitým místem křesťanského poutnictví, a to navzdory odporu místního obyvatelstva tvořeného převážně beduíny.

