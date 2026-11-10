Nový obraz Caravaggia? Historička zřejmě objevila skvost v soukromé sbírce

Specialistka a historička umění Maria Cristina Terzaghiová tvrdí, že objevila další obraz italského raně barokního malíře Michelangela da Merisi, známého pod jménem Caravaggio.
Terzaghiová to napsala v příspěvku pro deník La Repubblica. Podle ní se obraz nachází v soukromé sbírce ve Francii. Majitelé původně neměli tušení, kdo je autorem díla.
Podle Terzaghiové, která působí na univerzitě v Římě, je obraz, který nalezla v Paříži před několika lety, originálem díla Chlapec s vázou s růžemi. Ten byl dosud znám jen z kopií.
Terzaghiová tvrdí, že na obraz narazila v pařížské galerii a poznala v něm Caravaggiův originál. Do Francie se podle ní dostal někdy na začátku 20. století, předtím byl ve sbírkách v Římě.
Dílo podle Terzaghiové pochází z konce 16. století, kdy umělec pracoval v Římě. Terzaghiová řekla deníku El País, že zpočátku byla skeptická vůči možnosti nalézt další obraz od Caravaggia. „Když jsem ho viděla, tak jsem neměla nejmenší pochyby (o pravosti obrazu),“ řekla deníku Terzaghiová.
Terzaghiová patří k předním znalkyním Caravaggia a podílela se na potvrzení autenticity jednoho z posledních objevených obrazů tohoto umělce, plátna Ecce Homo, které je nyní vystavené v Madridu.
Caravaggio za sebou nechal relativně malý počet děl. Přisuzována je mu stovka obrazů, ještě méně je těch, na jejichž pravosti se experti shodnou téměř bezvýhradně.
Merisi prožil bouřlivý život. Z Říma musel uprchnout poté, co při sporu zavraždil protihráče v jeu de paume, vzdáleném předchůdci tenisu. Zemřel ve věku 38 let, když se chystal vrátit do Říma kvůli možnosti, že by mu papež Pavel V. mohl prominout udělený trest smrti.
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