Novostavba nebude. Plzeňská galerie využije zchátralé lázně, koupil je kraj

Zchátralé, 30 let nevyužívané městské lázně v centru Plzně uplynulý pátek koupil Plzeňský kraj za 120 milionů korun. Po rekonstrukci mají sloužit jako prostory Západočeské galerie a sál pro několik stovek lidí. Místo kotelny bude v zadním traktu přistavěn čtyřpatrový objekt, kam galerie přesune sbírky ze stávajících nevyhovujících depozitářů.

Se stavbou nové galerie v centru Plzně U Zvonu, na kterou již mělo minulé vedení kraje stavební povolení, současné hejtmanství nepočítá. Na pondělním zahájení výstavy Proměna městských lázní v Plzni to oznámili náměstci hejtmana Josef Bernard a Libor Picka, oba za Starosty a nezávislé.

"My jsme zvolili koncept rekonstrukce budovy lázní na zázemí pro Západočeskou galerii. Na tento projekt se teď musíme zaměřit. Ostatní varianty jsou passé," říká Bernard, někdejší ředitel společnosti Škoda Transportation a v letech 2016 až 2020 hejtman Plzeňského kraje. "Primárně bychom se měli ve městě postarat o historické dědictví a pak můžeme budovat nové stavby," dodává. Podle něj se kraj s novým vedením města dohodl na vzájemné pomoci při obnově památek.

Rada nákup lázní schválila v srpnu, v polovině září jej odsouhlasili zastupitelé. Schválení kupní smlouvy podpořilo 25 zastupitelů koalice ANO, STAN a Piráti. Proti bylo osm zastupitelů opozice, hlavně z ODS a TOP 09. Jednání trvalo pět hodin. Minulý pátek pak kraj podepsal smlouvu na koupi firmy TWB Praha, jež lázně 15 let vlastnila.

Opozice to považuje za netransparentní a rizikové. "Je mimo jiné obcházen zákon o zadávání veřejných zakázek a podklady jsou velmi účelově připravené, aby si zdůvodnili něco, co měli dopředu domluvené," tvrdí Pavel Karpíšek, šéf zastupitelského klubu ODS. Kraj nepředložil audit, který by vyhodnotil rizika nákupu, dodal.

Marcela Krejsová z ODS varovala před převzetím podílů firmy TWB Praha, u jejíchž majitelů bude obtížné se dopátrat vazeb a případných závazků, řekla. Podle ní je navíc účetní hodnota firmy 32 milionů korun, nechápe proto, proč tržní cena dosahuje 120 milionů, když lázně jsou "totálně zničené a vybydlené", uvedla.

"Nikdy v historii kraje nebyla žádná transakce kryta tak jako tato," namítl v polovině září náměstek hejtmana Josef Bernard. "Na vázaný účet jsme složili částku 120 milionů a všechny smlouvy máme podepsané. Už jsme majiteli lázní, čekáme jen na zápis v katastru," dodává nyní. Lázně spojené s léčebným ústavem byly otevřené v roce 1931. Mají památkově chráněný bazén a fasádu.

S nápadem přestat myslet na stavbu nové budovy Západočeské galerie a raději proměnit chátrající lázně v prostor pro galerii a původně také Plzeňskou filharmonii přišel současný náměstek hejtmana Bernard předloni v předvolebním klipu jako lídr kandidátky Starostů a nezávislých, za něž kandidoval po odchodu z ČSSD v květnu 2020.

Ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil nápad označil za chybný, býval by byl upřednostnil novostavbu, jež měla za 820 milionů vzniknout v lokalitě U Zvonu. "Možnost rekonstruovat historický objekt jsme s odbornou veřejností, hlavně architekty, diskutovali několikrát a závěr byl vždy stejný. Rekonstrukce historického objektu je složitá, nákladná a nikdy nezajistí potřebné podmínky pro celou řadu specializovaných provozů, které musí splňovat mezinárodní muzejní standardy a poskytovat adekvátní zázemí pro návštěvníky i sbírkové předměty, kterých galerie spravuje přes 10 tisíc," řekl serveru Plzeň.cz Musil. Ten je šéfem galerie od roku 2007, kdy už kraj hovořil o galerijní novostavbě. "Nezbývá než se obrnit trpělivostí a věřit, že se to jednou podaří," doufal Musil v novostavbu ještě vloni.

Podle náměstka hejtmana Bernarda lázní využijí primárně Západočeská galerie a krajské organizace, kdežto veřejnosti má sloužit multifunkční sál. "Příští rok začneme s demolicemi. Teď vyhlásíme tendr na dodavatele bouracích prací, na něž už máme stavební povolení. Paralelně začneme měnit dokumentaci, která je dnes na devítipodlažní bytový dům, ale my chceme pouze čtyřpodlažní novostavbu galerie," popisuje.

Úpravy projektu chce mít náměstek hotové do konce příštího roku. "Rekonstrukce a stavba budou trvat zhruba čtyři roky. Ti žáci, kteří dnes nastupují do prvních ročníků gymnázií, tak mohou mít maturitní ples v nové budově lázní," dodává.

Investice do přestavby lázní podle Josefa Bernarda v nejpesimističtější variantě nepřesáhnou cenu nové galerie, která by si dle aktualizovaného rozpočtu vyžádala 1,5 miliardy korun. "Ale prostoru máme v lázních o 50 procent víc," argumentuje.

Dle architekta Jana Soukupa, jehož kancelář Soukup Opl Švehla pro bývalého majitele zpracovala projekt revitalizace lázní a pro kraj objemovou studii, si lázně vyžádají zhruba 1,2 miliardy korun. "Kraj na to peníze má, je to 300 milionů každý rok. Jen letos máme přebytek asi 600 milionů korun, v rezervách jednu miliardu. Můžeme si to dovolit, aniž bychom nějak výrazně omezovali dotační programy do regionů kraje. Samozřejmě budeme zkoušet evropské dotace i norské fondy," říká Bernard.

Podle druhého náměstka hejtmana Libora Picky kraj v rozpočtu na příští rok vyčlení na lázně desítky milionů korun. "Na demolici je třeba přes 20 milionů korun a další peníze půjdou na projekty. Budeme to realizovat ekonomicky, ale intenzivně a rychle. Získáme nejen budovu galerie, ale i sál pro maturitní plesy studentů z celého kraje a další akce. A zároveň revitalizujeme něco, co Plzeň dlouhodobě trápí," říká Picka. Podle něj to není projekt pro město, ale pro celý kraj.

"Od 50. let debatujeme o tom, že bychom měli vybudovat zázemí pro Západočeskou galerii. Celá desetiletí se to nevedlo. Posledních 15 let jsme planě strávili nad tím, že postavíme novou budovu, ale nikdy se nepovedlo nalézt politickou shodu," doplňuje Josef Bernard.

Právě galerie ze skla, betonu a fotovoltaických panelů bude podle architekta Soukupa nejdražší částí přestavby. "Bude mít zhruba kapacitu, jako měla mít nová galerie U Zvonu, tedy 4000 až 5000 metrů čtverečních," uvedl. Na úpravy projektu revitalizace lázní, který kraj také koupil, se musí udělat takzvaná změna stavby před dokončením.

Jako první po demolicích kotelny a páry se postaví multifunkční sál, který má mít stejně jako Západočeská galerie vlastní vstup. Podlaha sálu bude na úrovni dřívější hladiny vody, nadzemní galerie nad vanou zůstane zachována. V podzemí pod galerií se má nacházet přes 90 parkovacích míst. "Zdi lázní zůstanou. Je to kvalitní železobeton. Ale na všechno ostatní se musí sáhnout," avizuje architekt.