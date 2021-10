Nová akademie umění ocenila Pištěka, Mládkovou i svého předsedu Dostála

Dělníci začali odstraňovat lesklou látku z pařížského Vítězného oblouku. Po přibližně třech týdnech tak skončila umělecká instalace, kterou navrhl loni zesnulý výtvarník Christo, informovala agentura Reuters.

Projekt za zhruba 14 milionů eur (přibližně 355 milionů korun) vymyslel bulharský rodák Christo, který spolu se svou ženou Jeanne-Claude Denat de Guillebonovou proslul svými "balícími" instalacemi. Do látky v minulosti zahalili historickou berlínskou budovu Římského sněmu, pařížský most Pont Neuf, část australského pobřeží či americké mrakodrapy. Realizaci projektu letos dotáhl do konce až umělcův synovec Vladimir Javačev.

Netradičně zabalený památník, který dal postavit panovník Napoleon Bonaparte jako připomínku svého vítězství v bitvě u Slavkova, bylo možné vidět od 16. září do neděle 3. října. Ke konci dnešního dne na něm zbývalo minimum látky, v úterý by měla být zcela odstraněná.