Nová abstrakce. Telegraph Gallery vystavuje dva kodaňské umělce

Představitelé Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) v Praze stále preferují koalici s Piráty a STAN. Řekli to novinářům po pondělním jednání svého zastupitelského klubu. Dále budou jednat i s ANO a Prahou Sobě, které se rovněž dostaly do pražského zastupitelstva. Klub Pirátů potvrdil to, že jeho zástupci nezasednou v radě hlavního města s trestně stíhanými lidmi. Zástupci Spolu zopakovali, že by to měli přehodnotit.

Členové vyjednávacího týmu Spolu od komunálních voleb říkají, že preferují koalici na vládním půdorysu. Jednání s Piráty však stále nepokročila, narazila právě na podmínku Pirátů ohledně trestně stíhaných politiků. V radě by za KDU-ČSL měl podle plánů Spolu zasednout Jan Wolf, který je obžalován ve starší kauze týkající se sportovních dotací na magistrátu.

"Máme stále zájem dohodnout koalici na vládním půdorysu, je to pro nás absolutní priorita, pro kterou jsme ochotni i nadále odstraňovat některé překážky, které se na cestě objevily. Na druhou stranu očekáváme, že překážky, které někdo uměle vytvoří, tak že tyto uměle vytvořené překážky odstraní," uvedl dnes člen vyjednávacího týmu Spolu Zdeněk Zajíček (ODS). Lídr Spolu Bohuslav Svoboda (ODS) dodal, že tento týden jsou v plánu schůzky se STAN, ANO, Prahou Sobě a na závěr opět s Piráty.