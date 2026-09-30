Nikdy nestudoval malbu, přesto patřil ke špičce. Lhotákovo dílo představí výstava ve vile Pellé

Výstava Kamil Lhoták - Krajina snů v pražské Galerii Villa Pellé ukáže v retrospektivním pohledu umělcovu tvorbu od 30. do 80. let 20. století. Zaměří se nejen na Lhotáka jako malíře, ale také jako grafika a ilustrátora. Výstavu zástupci galerie s kurátorem Liborem Šteffkem zahájí ve středu. Pro veřejnost bude přístupná od 1. října do 6. prosince, informovala za galerii Simona Andělová.
Lhotáka (1912-1990) si podle Šteffka lidé spojují především s malířským plátnem, balony, poetikou technického světa a nostalgií. Jeho odkaz je ale mnohem širší.
„Ilustroval mimo jiné přes 400 knih, přispíval do desítek časopisů, vytvořil stovky grafik, kromě toho zanechal výraznou stopu v historii animované i celovečerní filmové tvorby, je podepsán pod návrhy kostýmů pro divadelní tvorbu, vytvořil předlohy pro mnoho poštovních známek, dokonce v mládí skládal hudbu,“ uvedl Šteffek.
Výstava zachytila umělcův vývoj. Od Lhotákova okouzlení světem Julese Verna, balonů a vzducholodí vede diváka ke klíčovému období Skupiny 42 a reflexi moderního města. V dílech hrají podstatnou roli motocykly, bicykly, automobily, ponorky či letadla. V některých případech Lhoták umístil artefakty do prostředí, v němž scéna vyvolává surrealistický dojem.
Expozice zaznamenala také umělcův přesun ke krajinomalbě Českého středohoří v 50. letech. Dále bude možné vidět artefakty ze 60. let, mezi nimi draky, orly, terče, bizarní pouštní stroje, ale i vliv kolorismu a Lhotákovu práci s barvami v 70. a 80. letech.
Lhoták nezískal akademické umělecké vzdělání. Původně studoval práva, díky talentu a vytrvalosti si vytvořil mimořádně osobitý výtvarný styl. Řekl, že se sám učil, mimo jiné z obrazů malířů Josefa Šímy a Jana Zrzavého.
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