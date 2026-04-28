Největší výstava o Severní Koreji v historii Česka ukáže realitu života v totalitě

Unikátní výstavní projekt Život za zdmi: Severní Korea nabídne od 8. do 20. května 2026 bezprecedentní pohled do jedné z nejuzavřenějších zemí světa. Projekt vznikl pod vedením české koreanistky Niny Špitálníkové.
Výstava poprvé v České republice propojuje do jednoho celku autentickou fotografii z KLDR, osobní svědectví severokorejských uprchlíků zprostředkovaná skrze jejich portréty i životní příběhy a interaktivní edukativní instalace. Rozsahem i konceptem jde o dosud nejkomplexnější výstavní projekt o KLDR v České republice.
Obraz běžného života i severokorejských uprchlíků
Expozice přináší silné vizuální i lidské svědectví. Klíčovou součástí jsou fotografie britsko-polského dokumentárního fotografa Michala Huniewicze, který zachytil život v Severní Koreji z bezprostřední blízkosti. Jeho snímky odhalují každodennost i absurditu totalitního režimu.
Další výraznou část tvoří portréty severokorejských uprchlíků od francouzského dokumentárního fotografa Tima Franca z jeho oceňované série Unperson. Návštěvníci se zde setkají nejen s jejich tvářemi, ale především s konkrétními životními příběhy - autentickými svědectvími o útěku, ztrátě i naději.
Dětská interaktivní zóna
Výstava však cílí i na mladší publikum. Součástí projektu je dětská interaktivní zóna, ve které vznikla speciální instalace vycházející z ilustrací z pohádky Tota lítá, jejíž autorkou je Nina Špitálníková a kterou ilustrovala Dana Lédl. Prostřednictvím interaktivních prvků a hravých situací zde děti přístupnou formou poznávají základní principy fungování totalitního režimu a zažívají, jaké to je rozhodovat se ve světě omezených svobod. Tento edukativní koncept nemá v českém prostředí obdoby.
Architektonické řešení výstavy navrhla oceňovaná architektka Barbara Bencová, jejíž návrh pracuje s prostorem tak, aby návštěvníka postupně vtahoval do uzavřeného světa KLDR a umocňoval celkový zážitek.
„V totalitě Severní Koreje není nic takového, jak se na první pohled zdá. Dostupné materiály často vykreslují zemi jako ideálně fungující stát – široké bulváry, usmívající se rodiny, pracující lidé. Tato pečlivě aranžovaná, fotogenická estetika ale zakrývá realitu každodenního života. Nejzásadnějším zdrojem informací jsou proto svědectví uprchlíků a osobní zkušenost,“ říká Barbara Bencová a doplňuje: „Výstava je symbolicky rozdělena do dvou částí - ze světla přecházíme do tmy. Z obrazu života, který je prezentován, do reality života, který je skutečně žitý.“
Projekt Život za zdmi: Severní Korea nabízí jedinečnou příležitost nahlédnout za hranice pečlivě budovaného obrazu jedné z nejuzavřenějších společností světa a konfrontovat jej s realitou každodenního života jejích obyvatel.
Policie na západě Německa podniká obří razii proti motorkářským gangům
Policie v západoněmeckém Severním Porýní-Vestfálsku podnikla razii proti motorkářskému klubu Hells Angels, zabavila majetek v hodnotě 2,5 milionu eur (61 milionů Kč) včetně motorek a zajistila zbraně a důkazy o obchodování s drogami. Oznámil to podle agentury DPA tamní zemský ministr vnitra Herbert Reul s tím, že akce se soustředila na leverkusenskou pobočku klubu, kterou před zátahem zakázal.
Policie provedla razii na středočeském krajském úřady i v příbramské nemocnici
Na středočeském krajském úřadě a v příbramské nemocnici v úterý zasahovala policie. Vyžádala si dokumenty. Dozor nad případem vykonává úřad evropského žalobce, řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Na zásah upozornil server Seznam Zprávy.
„Dnes se rozhodne.“ Poslední pokus o záchranu velryby Timmyho
Tým dobrovolníků na severu Německa zahájil další pokus o záchranu velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. Pomocí popruhu se ji snaží dostat na speciální nákladní člun, který by ji měl dopravit z Baltského do Severního moře. Pokusy o záchranu keporkaka zvaného Timmy poutají velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.
Změny klimatu a extrémní počasí zdražují potraviny i pojištění, shodují se experti
Extrémní výkyvy počasí v důsledku změn klimatu, například v podobě vln veder a sucha, devastují produkci potravin, poškozují kritickou infrastrukturu a vedou k prudkému nárůstu cen pojistného. V analýze to uvedla agentura Bloomberg. Ekonomové a centrální bankéři varují, že cenové šoky nemusejí být jen dočasné, ale že se stávají trvalou hrozbou pro stabilitu trhu.
Devadesátiletý stařec střílel na "sociálce", zranil čtyři lidi. Prchá před policií
V Aténách byli v úterý dopoledne zraněni čtyři lidé při střelbě v budově správy sociálního zabezpečení a poté u soudu. Informuje o tom místní deník Kathimerini. Podle něj byl zřejmě útočníkem v obou případech 89letý muž, jemuž se podařilo uprchnout. Policie po něm pátrá, motiv činu zatím nezná.