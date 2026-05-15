Nejstarší most v Paříži se změní v jeskyni. Na umělecké instalaci se podílí 800 lidí

Pont Neuf, nejstarší dochovaný most v Paříži, se díky instalaci od francouzského umělce vystupujícího pod jménem JR na několik týdnů promění na dlouhou a monumentální jeskyni vytvořenou z pláten a vzduchu. Píše o tom agentura AFP, podle níž dílo od 6. do 28. června změní tvář města.
Instalaci díla zahájili dělníci tento týden. Most je uzavřen pro dopravu a na dlažbě byly instalovány dva obrovské jeřáby. "Je to velmi složitá akce, na které se podílí celkem 800 lidí," uvedl JR. Proměna pařížského mostu není jeho první kolosální instalací, označil ji ale za jeden z "nejšílenějších projektů, co se týče rozsahu a techniky".
Třiačtyřicetiletý umělec snadno poznatelný podle klobouku a černých brýlí se proslavil svými velkoformátovými fotografickými kolážemi a optickými iluzemi, které vystavoval od chudinských čtvrtí, tzv. favel, v Riu de Janeiro přes Nepál až po New York.
Na mostě, který v centru města překlenuje řeku Seinu, vznikne nafukovací plátěná konstrukce, která kombinací bílé, černé a různých odstínů šedé vytvoří optickou iluzi skalnatého vzhledu. Umělá jeskyně má měřit 120 metrů na délku, 20 metrů na šířku a v některých místech dosahovat výšky až 18 metrů.
Zájemci budou moci po dobu tří týdnů navštívit jeskyni zcela zdarma kdykoliv během dne i noci. Instalaci bude doprovázet hudební kulisa vytvořená Thomasem Bangalterem z dua Daft Punk.
Podle umělce má toto dočasné dílo propojit hrubost a divokost s rafinovanou elegancí Paříže, čímž vytvoří dialog mezi minulostí a přítomností. Téma jeskyně "nás spojuje s historií lidstva, bez ohledu na kontinent". "Je v tom určitá neznámá, strach ze vstupu do jeskyně a zároveň fascinace," popsal JR.
Dočasné dílo má být poctou Christovi a Jeanne-Claude, zesnulému uměleckému páru, který v roce 1985 obalil Pont Neuf látkou a podle AFP přilákal miliony návštěvníků. Tehdy museli tito umělci bojovat zejména s politickým odporem. Od té doby si podle JR Paříž zvykla hostit velkolepé projekty současného umění.
"Je to živé město, kde se stále píše historie, a to s úctou ke kameni a památkám," doplnil umělec, který už v metropoli realizoval například gigantickou koláž kolem pyramidy muzea Louvre.
Po stopách Klause. Projděte si všechny trasy letošního pochodu do Prčic
Nejznámější dálkový pochod v Česku znovu láká turistické příznivce, letos už po devětapadesáté. Akce se každoročně účastní okolo 20 tisíc lidí. Vybrat si mohou z 21 tras, nejdelší z nich začíná v pražských Hájích. Datová redakce Aktuálně.cz přináší přehledné mapy všech tras, které si lze navíc volně stáhnout.
ŽIVĚ Ruské rakety zabíjely v Kyjevě, zemřely i tři děti. Obětí útoku už je přes dvacet
Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti. Oznámila to Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Záchranáři pokračují v pátracích a záchranných operacích. Dalších 47 lidí včetně dvou dětí je zraněných. Ukrajina v reakci na ruské zabíjení civilistů žádá o naléhavé jednání Rady bezpečnosti OSN, uvedl ministr zahraničí Sybiha.
Česko a desítky dalších států podpořily vznik tribunálu pro ruské zločiny na Ukrajině
Celkem 36 zemí, včetně České republiky, se v pátek zavázalo připojit se k zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. Informovala o tom Rada Evropy. Česko se pro zřízení tribunálu vyslovilo už na Radě Evropy v Reykjavíku v květnu 2023. Česko na dvoudenní schůzce ministrů Rady Evropy v moldavském Kišiněvě zastupoval šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé).
Z nebe prší černý déšť. Ukrajinci udeřili na ruskou rafinerii
Tři lidé zahynuli při ukrajinském vzdušném útoku v ruském městě Rjazaň, 12 lidí bylo zraněno, včetně dětí, uvedl v pátek gubernátor Rjazaňské oblasti Pavel Malkov na platformě Telegram. Ruské ministerstvo obrany podle státní agentury TASS informovalo o nočním sestřelu 355 ukrajinských dronů nad řadou ruských regionů, anektovaným poloostrovem Krym a Azovským i Kaspickým mořem.
Na Noci rekordů padla maxima mítinku v mužských závodech
Běžecká Noc rekordů na pražské Děkance přinesla ve čtvrtek rekordy mítinku v mužských závodech.