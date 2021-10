Nejen mužské akty. Olomoucká galerie vystavuje fotografie Roberta Vana

Více než osm desítek fotografií z platinové kolekce Roberta Vana nově vystavuje Galerie města Olomouce. Soubor 84 snímků vznikl v letech 1968 až 2009, spatřit je lze do 16. října.

Třiasedmdesátiletý světoznámý fotograf slovenského původu Vano svou tvorbu představil v Olomouci už dříve, konkrétně v Muzeu umění nebo na festivalu Academia Film Olomouc.

"Co se týče motivů, nechybí autorovo hlavní téma, tedy mužský akt, ale i modelingová fotografie, ať už jsou to portréty, nebo figurální věci. Zajímavostí je, že k vidění jsou také jeho zátiší, krajiny a pražské motivy, které nejsou běžně známy," popisuje kurátor Vladimír Janek.

Všechny vystavené snímky pocházejí z kolekce černobílé platinové technologie. "Vano stále ještě využívá starých postupů. I když fotí digitálně, vznikají z toho černobílé negativy, které pak kontaktně kopíruje na speciální papír napuštěný citlivou vrstvou právě na principu platiny," popisuje kurátor, jak autor vytváří černobílé snímky zajímavé svou stálostí i tonalitou.

Přehlídka se vrací také k Vanově pobytu v New Yorku, Miláně a Paříži. Nechybí ani snímky, které pořídil po návratu do Česka. "Jsou to věci z jeho volné tvorby, které však nemají daleko od jeho běžné zakázkové fashion fotografie. Samotná kolekce má asi 200 fotografií, my jsme měli možnost z této nabídky vybrat tento soubor," dodává Vladimír Janek.

Fotograf slovenského původu, jenž má dnes americké občanství, proslul především mužskými akty a tvorbou pro módní časopisy. Zachycuje ale také známé osobnosti, přírodu nebo zátiší.

Po maturitě v roce 1967 emigroval přes Itálii do USA. "Šli jsme přes Alpy, byli jsme v lese celý den a celou noc. Byly tam ostnaté dráty a já měl strach," vzpomínal Vano v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

V exilu se živil jako kadeřník, vizážista a asistent slavných módních fotografů. Později se sám proslavil, pracoval pro časopisy Harper's Bazaar, Vogue, Elle či Cosmopolitan.

Po roce 1989 se vrátil do Československa, ale neusadil se na Slovensku, nýbrž v Praze. Vydal několik publikací, vystavoval v New Yorku, Miláně nebo Londýně. V roce 2010 získal Evropskou cenu Trebbia za tvůrčí činnost.