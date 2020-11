Něco do oken, něco na web. Jak zavřené české galerie suplují návštěvu výstav

„PES poskočil a blíží se stupni 3,“ raduje se v newsletteru Galerie Rudolfinum a vyjadřuje naději, že příznivý vývoj rizikového skóre šíření koronaviru bude pokračovat. Pro pražskou síň by to znamenalo, že příští výstavu zahájí již normálně, za přítomnosti diváků.

Prozatím se nedělní derniéra tamního projektu Unplugged uskuteční jen virtuálně: záznamem vystoupení členů České filharmonie, kteří ve dvoraně galerie uvedli skladbu Johna Cage Ryoanji. Její partitura je součástí výstavy.

Ta měla štěstí, že začala už v létě, takže ji diváci navštěvovali dva měsíce, než byla před půlkou října stejně jako všechna muzea a galerie v zemi zavřena. Rudolfinum potom jen posílilo virtuální výstupy na Facebooku a YouTube. Tam jsou k vidění všechny videorozhovory s vystavujícími autory nebo hodinová moderovaná přednáška ekonoma Tomáše Sedláčka k tématu výstavy. Dohledat lze i starší příspěvky vztahující se k dřívějším projektům Rudolfina nebo doprovodným akcím.

To Rembrandt měl méně štěstí. Více než stovka děl, z nichž některé Národní galerie zapůjčila z různých koutů světa, měla být v pražském Paláci Kinských původně k vidění už na jaře, kvůli opatřením proti pandemii koronaviru je ale první návštěvníci zhlédli až koncem září. Dva týdny nato musela galerie zavřít.

"Nikdy nebylo možné u nás vidět tolik Rembrandtových děl pohromadě a výstava obdobného významu se nemusí opakovat desítky let," zdůrazňuje mluvčí galerie Eva Sochorová a dodává, že kvůli mnoha zápůjčkám, například z amsterdamského Rijksmusea, Metropolitního muzea v New Yorku či muzea v Innsbrucku, pravděpodobně nebude možné přehlídku prodloužit.

Zároveň je reálná možnost, že před jejím skončením, které je plánováno na konec ledna, se muzea zase otevřou. Národní galerie na takový happy end nečeká a od minulého týdne uvádí on-line odborný výklad natočený v expozici. Kurátorka Lucie Němečková v krátkých, ani ne tříminutových, videích přibližuje vybraná díla.

Neviditelný vějíř

Dosud byla zveřejněna první dvě. Kurátorka rozebírá drobnou malbu, kterou pořadatelé výstavy přeložili jako Poprsí muže v kožešinové čepici, a portrét Dámy s vějířem, u něhož je drobný renonc. Němečková hovoří o vějíři ze pštrosího pera, jenž má stejnou barvu jako dáminy šaty, a na němž tedy Rembrandt předvádí své umění malířsky vystihnout různé materiály. Kamera však vějíř vůbec nenajde. Místo toho snímá pásek na šatech.

Videa jsou k vidění na stránkách galerie, jejím kanálu na YouTube nebo Facebooku. Tam lze dohledat i záznam první ze zamýšlené série přednášek s kurátorkou výstavy Blankou Kubíkovou, jež měla na starosti malířovy grafické práce.

Rembrandtem se bude zabývat i série interaktivních workshopů pro děti, pro archivní účely pak vzniká i 3D virtuální prohlídka.

Národní galerie chystá podobné on-line pořady také ke své druhé hlavní výstavě Nahý v trní, která je rozprostřena na třech místech v centru Prahy. Velká retrospektiva malíře Mikuláše Medka se koná ve Valdštejnské jízdárně, Veletržním paláci a také v Anežském klášteru.

"S on-line programem chceme pokračovat nezávisle na znovuotevření muzejních a galerijních institucí. Koncept je naplánovaný do konce tohoto roku, ale i pro ten příští," dodává mluvčí.

Pouhé dva týdny běžného provozu zažily také dva hlavní programy Moravské galerie v Brně. Pod společným názvem Rajlich 100 hned tři výstavy připomínají 100. výročí narození malíře a grafika Jana Rajlicha staršího, ve světě proslulého zakladatele Bienále Brno.

Druhým programem je seriál skupiny Rafani. Čtveřice umělců stihla v atriu Pražákova paláce postavit první ze zamýšlených šesti výstav, které by se v jejich režii měly střídat až do ledna 2022. Rafani se chystají pracovat s instalacemi, plakáty, performancemi, videi či zasahovat do veřejného prostoru. Jednotlivé výstavy budou spojovat témata, jež skupina rozvíjí. Každá přehlídka má navázat na některý dřívější projekt Rafanů.

K oběma hlavním programům Moravské galerie vznikla komentovaná prohlídka, která by se v několika dnech měla objevit na YouTube.

Sympozium o Chalupeckém

Brněnská instituce však nabízí ještě další program, jenž nemusí být jen dočasnou náhražkou zavřených expozic. Už v pátek mohou zájemci sledovat mezinárodní on-line sympozium zkoumající působení významného teoretika umění Jindřicha Chalupeckého, který žil v letech 1910 až 1990. Zabývá se jeho odkazem v mezinárodním kontextu a konfrontuje jej s podobnými osobnostmi působícími ve stejné době ve střední Evropě.

Příspěvky o Chalupeckém přednesou kunsthistorik Tomáš Pospiszyl, teoretička umění Anežka Bartlová nebo kunsthistorik Tomáš Glanc z Curyšské univerzity. Výsledné třídílné video pořadatelé zveřejní v průběhu prosince.

Moravská galerie také v době nouzového stavu začala nabízet kurzy dějin umění on-line. Konají se každé úterý od 18 hodin a zakoupit si "vstup" na každou přednášku lze přes server GoOut.

Jiné sympozium, které rovněž nese jméno Jindřicha Chalupeckého, ale na rozdíl od brněnského se věnuje výhradně současnému mladému umění, pořádá ostravská galerie Plato. Ta se ujala spoluorganizace letošní finálové výstavy Ceny Jindřicha Chalupeckého poté, co tuto prestižní soutěž vyškrtla ze svého programu Národní galerie.

V průběhu sympozia, které se uskuteční 6. prosince a živě jej má přenášet ČT art na webu, finalisté osobně okomentují svá díla vzniklá pro výstavu v Platu. Někteří uvedou performance či hudební vystoupení. Součástí programu bude též diskuse s finalisty a zástupci mezinárodní poroty plus komentované prohlídky výstavou Ceny Jindřicha Chalupeckého i projekty zahraničních hostů Pauline Boudryové a Renate Lorenzové.

Výstava přes okno

Téměř všechny české výstavní instituce dnes nabízejí alternativní návštěvu svých přehlídek, komentované on-line prohlídky s kurátory nebo rozhovory s umělci. Například výstava Dělník je smrtelný, práce je živá o zobrazování práce v českém umění od více než 50 autorů, kterou připravila Galerie výtvarného umění v Ostravě, je dokonce k vidění ve 3D.

Stejným způsobem své prostory zpřístupňují některé soukromé galerie. Pražská Pragovka Gallery vytvořila 3D model výstavy Kryštofa Kaplana nazvané Korporealita, která začala zkraje listopadu. Po případném otevření galerií si ji diváci budou moci naživo prohlédnout do konce roku.

Vysočanská Pragovka pro jistotu chystá virtuální verzi také dvou dalších přehlídek plánovaných na začátek prosince. Výrobou 3D prezentací si přivydělává jedna z umělkyň, která je zároveň v Pragovce na rezidenčním programu. V úterý 1. prosince tak na facebookovém profilu Pragovky proběhne nejprve zahájení výstavy Looking Through slovenské umělkyně Lucie Tallové, po něm bude následovat zahájení přehlídky Love or Fight od Ladislava Vlny. První má zároveň být umístěna tak, aby si ji kdokoliv mohl prohlédnout skrze okna galerie.

Zvláštní on-line program vymyslelo pražské centrum pro současné umění MeetFactory. Ve čtvrtek a pátek pořádá komentované prohlídky ateliérů svých sedmi rezidentů. Rezidence MeetFactory jsou největším ateliérovým programem v Česku, umělcům i teoretikům slouží již od roku 2007. Tradiční dny otevřených dveří Open Studios se letos poprvé konají on-line.