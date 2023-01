Návštěvníka překvapit a zmást. V hlavním sále liberecké galerie je tajuplná instalace

Zvuk vyvolává napětí, všude je mlha a z ní vystupuje obří bílý objekt. Návštěvníky Oblastní galerie Liberec čeká při vstupu do hlavního výstavního sálu nová instalace bratrů Jana a Petra Stolínových. V takzvané bazénové hale vytvořili podle kurátorky Johany Kabíčkové něco, co tam dosud lidé vidět nemohli.

"Záměr byl návštěvníka překvapit, možná i trochu zmást, a ukázat mu něco opravdu nečekaného. Hlavní myšlenka výstavy je reinterpretace prostoru," říká kurátorka liberecké galerie. Podle ní může návštěvníky překvapit, že prostor bazénové haly vypadá jinak, než jsou navyklí. "Najednou jsou v konfrontaci s touto instalací, která je opravdu šokuje," dodává.

Architekt Petr Stolín a sochař Jan Stolín vytvořili z polystyrenových kvádrů navenek jednoduchou geometrickou stavbu, která je sedm metrů široká, 16 metrů dlouhá a šest metrů vysoká. Zahaluje ji ale mlha a vnímání narušuje nepřetržitý, drásající kvílivý zvuk.

Dovnitř objektu se člověk nedostane. Ani z ochozu bazénové haly nedohlédne, co se nachází uvnitř. "Máte pocit, že už skoro něco vidíte, je to na takové hranici odhalení, ale nikdy neodhalíte, co se tam skrývá," líčí Kabíčková, podle které tak hodně záleží na interpretaci návštěvníka.

Ten má díky instalaci vnímat, v jakém prostoru se nachází. "Jak je vymezený, jak ho může prožít. A ty další asociace? Těch je spoustu, ty mu ale nechceme podsouvat," říká Jan Stolín.

Podle jeho bratra spolu příliš často nepracují. "Byť jsem já architekt a bratr je sochař, tak vždycky tvoříme jedno dílo, které je absolutně společné. Kde nejde rozlišovat, co je od sochaře a co od architekta. Je to dílo jedné osoby," zdůrazňuje Petr Stolín.

Oba spojuje i to, že vedou katedry na fakultě umění a architektury liberecké univerzity - Jan Stolín v oboru umění, jeho bratr Petr katedru architektury. Jan Stolín byl roku 2000 finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého a posledních devět let také šéfuje soukromé galerii Cube × Cube v Kryštofově údolí. Petr Stolín obdržel Grand Prix Obce architektů a několik titulů Stavby roku. Jejich dílo nazvané Index 2 je v liberecké galerii k vidění do 7. května.