Národní muzeum vystavuje výběr 800 snímků z Czech Press Photo 2025

V Nové budově Národního muzea mohou lidé od úterý 12. května vidět výběr snímků z posledního ročníku soutěže Czech Press Photo 2025. V 31. ročníku soutěžil rekordní počet téměř 300 fotografek a fotografů, porota hodnotila celkem 5250 snímků. Výstava představuje výběr asi 800 z nich.
Fotografií roku se stal snímek ze série Práce horníků na dole ČSM-Sever ve Stonavě na Karvinsku před ukončením těžby autora Lukáše Kaboně z Deníku. Výstavu, která potrvá do 30. listopadu, pořadatelé zahájili dnes večer.
Návštěvníci výstavy si budou moct prohlédnout práce vítězů i nominovaných ve všech soutěžních kategoriích, držitelů dalších ocenění včetně soutěže Czech Photo Junior. Zatím poslednímu ročníku soutěže nedominovalo žádné téma. "Czech Press Photo je symbolem kvalitní žurnalistiky, v níž se snoubí kreativita, odvaha a profesionalita. Oceněné snímky nesou jedinečný rukopis svých autorů a vypovídají o své době způsobem, který slova nikdy plně nepostihnou," řekla ředitelka pořádajícího Czech Photo Veronika Souralová.
Vítězkou primátorského Grantu Prahy se stala fotografka ČTK Kateřina Šulová se sérií snímků z pražských Olšanských hřbitovů v detailu. Z autorů ČTK získali ocenění také Roman Vondrouš a Ondřej Deml, zastoupení jsou také další autoři agentury.
Kaboň na vítězné Fotografii roku zachytil do půli těla svlečeného horníka při práci s rukama nad hlavou. Jeho snímky horníků z dolu ČSM-Sever zvítězily také v kategorii Reportáž. Kaboň v pondělí řekl, že vítězství v soutěži na něj upřelo nečekanou pozornost. "Radši bych byl za tím foťákem zpátky," uvedl.
V kategorii Lidé, o kterých se mluví, vyhrál Petr Topič z nakladatelství Mafra se sérií Andrej Babiš ve volební kampani. Martin Divíšek z agentury EPA černobílou sérií Loučení s kariérou české primabaleríny Nikoly Márové zvítězil v kategorii Portrét, umění a kultura. V kategorii Sport vyhrál Ray Basaley, který pro Forum 24 / Kyjev Independent zachytil tým Pokrova Lvov, první ukrajinský fotbalový tým hráčů s amputovanou končetinou.
Mezi partnerskými cenami uspěl dvakrát Pavel Němeček, kterého zastupuje Fotobanka ČTK.. Za snímek Naděje v prachu ze Sýrie po pádu Bašára Asada obdržel cenu Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, za snímek Hlas Istanbulu Cenu Českého rozhlasu – Radiožurnál.
V 31. ročníku organizátoři poprvé umožnili účast v kategorii Projekt Evropa fotografům z evropských zemí. Uspěl v ní Sean Gallup z agentury Getty Images se sérií nazvanou Vědci provádějí měření na tajícím ledovci Rhôny ve Švýcarsku. Nová kategorie Život v Česku pak cílila na regionální obrazové zpravodajství, zvítězil Zdeněk Dvořák se sérií Poslední lvi v Čechách.
Národní muzeum hostí výstavu Czech Press Photo po šesté. Při zahájení výstavy organizátoři dnes večer pokřtili novou knihu Fotografie a její příběhy o posledních pěti letech Czech Press Photo.
