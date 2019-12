Národní galerie vystaví Rembrandta, rekonstrukce Veletržního paláce se zpozdí

Národní galerie Praha na příští rok připravuje výstavu slavného nizozemského malíře Rembrandta van Rijna, významného představitele českého poválečného umění Mikuláše Medka, retrospektivu sochaře Kurta Gebauera a přehlídky brutalistní architektury nebo buddhistického umění.

Rozpočet bude přibližně stejný jako letos, tedy mezi 250 a 280 miliony korun. Ve čtvrtek to oznámila ředitelka galerie Anne-Marie Nedoma.

"Národní galerie Praha nemůže pracovat jen s příspěvkem od zřizovatele, od toho je to příspěvková organizace. Jakým způsobem se nám některé aktivity podaří pokrýt ze strany sponzorů, donátorů, mecenášů a jiných, v tuhle chvíli nemůžu říci. Číslo nemám v hlavě a není konečné," vysvětlila Nedoma.

Dotace od ministerstva kultury, která je stěžejní částí rozpočtu, podle ní má řadu kapitol a není to jedna částka.

Nedoma také řekla, že Národní galerie pod jejím vedením pokračuje v přípravě rekonstrukce Veletržního paláce, který zahájil bývalý ředitel galerie Jiří Fajt. Rekonstrukce ale nezačne dřív, než bude postaven depozitář galerie v Jinonicích. Jeho zprovoznění Nedoma odhaduje na dobu za šest či sedm let. Rekonstruovaný Veletržní palác by pak mohl být za 15 let.

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO opakovaně uváděl, že rekonstrukce funkcionalistické budovy patří mezi prioritní investiční akce vlády a že s penězi počítá nový investiční program, který vláda připravuje. Fajt odhadoval, že by nový Veletržní palác mohl vzniknout za šest let.

V září 2017 si tehdejší premiér z ČSSD Bohuslav Sobotka při návštěvě Národní galerie pochvaloval, že na přípravě rekonstrukce se "intenzivně pracuje", a vyslovil přání, že rekonstrukce začne "někdy po roce 2020".

Rembrandt v paláci Kinských

Velká výstava Rembrandtových děl, kterou připravují kurátorky Lucie Němečková a Blanka Kubíková, začne 17. dubna v paláci Kinských.

Ústředním dílem zde bude obraz Učenec ve studovně ze sbírek Národní galerie. Aktuálně ho její návštěvníci nenajdou ve stálé expozici, protože je v Kolíně nad Rýnem, kde má výstava připravená s německými partnery premiéru v tamním Wallrafově-Richartzově muzeu.

"Výstava poprvé v Čechách shromáždí větší počet nejen Rembrandtových obrazů, ale i kresby a grafiky, aby ve velmi specifickém okruhu představila celou umělcovu tvorbu od začátku do konce," uvádí ředitel Sbírky starého umění Marius Winzeler.

K vidění budou i zápůjčky z newyorského Metropolitního muzea umění, Národní galerie v Londýně, vídeňské Albertiny a soukromých sbírek.

Podle Mariuse Winzelera by se příští rok dále měl otevřít Šternberský palác, kam Národní galerie umístí část děl starých mistrů ze svých sbírek. Část starého umění je již přístupná v protějším, také nedávno znovu otevřeném Schwarzenberském paláci.

Gebauerův zájem o figuraci

V březnu Národní galerie na takzvaném grand opening otevře retrospektivu šedesátileté kariéry sochaře Kurta Gebauera. Jejím kurátorem bude Michal Novotný.

"Celoživotní zájem o figuraci, ne však objektivní, ale vnímanou, živou, pohyblivou figuru umožnil Gebauerovi mimo specifického, v českém i mezinárodním prostředí těžko zařaditelného výrazu, i neustávající citlivou, ale zároveň břitkou kritiku předlistopadových i transformačních poměrů," uvádí anotace.

V perspektivě stále častějšího bourání bude představena výstava o brutalismu v pražské architektuře 60. až 80. let minulého století. Zaměří se na realizované i pouze zamýšlené stavby.

"Cílem projektu je naučit veřejnost přijímat a případně ocenit tyto stavby v jejich architektonických kvalitách, které možná nejsou zřejmé na první pohled, a jsou obvykle překryté nálepkou 'komunistická' architektura," uvádí galerie.

Obě přehlídky doplní ještě projekt kurátorů Otto M. Urbana a Veroniky Hulíkové o reflexi Edgara Allana Poea v českém výtvarném umění. Díla inspirovaná Poeovou tvorbou v průběhu let vytvořili František Kupka, Josef Váchal, Jan Konůpek, František Kobliha, ale také Alén Diviš nebo František Tichý.

"Poe výrazně inspiroval i Jana Švankmajera a v nedávné době například Františka Štorma nebo Jaroslava Rónu," uvádějí organizátoři výstavy, na které se budou podílet i umělci Krištof Kintera, Josef Bolf nebo Martin Zet.

Hned tři budovy Národní galerie budou hostit rozsáhlý projekt věnovaný Mikuláši Medkovi, jedné z nejvýznamnějších osobností českého poválečného umění.

Hlavní část výstavy má být soustředěna ve Valdštejnské jízdárně, kterou doplní Anežský klášter prezentací Medkovy tvorby se sakrální tématikou. Ve Veletržním paláci pak bude k vidění monumentální Dekorativní paneau z roku 1969, původně vystavené v restauraci letiště Ruzyně.

Slovinský projekt

Na podzimním openingu Veletržního paláce diváky čekají výstavy sbírek Moderní galerie a Muzea současného umění Metelkova ve slovinské Lublani. Jedná se o první institucionálně budovanou sbírku zaměřenou na východoevropské umění.

Otevřeny budou též výstavy pražského malíře Igora Korpaczewského, fotografky Markéty Othové a Umělecké kolonie na Okoři, k níž patřili Antonín Slavíček, Otakar Lebeda nebo Antonín Hudeček. Veletržní palác má na podzim 2020 opět hostit výstavu finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Kresebné a grafické dílo zastoupí výstava amerického kreslíře, karikaturisty a ilustrátora Saula Steinberga, který žil v letech 1914 až 1999. Výstavní rok pak Národní galerie završí výstavou v paláci Kinských, která se jmenuje Buddha zblízka.

Představena na ní budou mistrovská díla buddhistického umění ve spolupráci s curyšským Muzeem Rietberg.

V průběhu příštího roku rovněž bude završena revitalizace Veletržního paláce, až se ve druhém patře otevře stálá expozice poválečného umění. Rovněž začne příprava umístění asijské sbírky do Salmovského paláce.