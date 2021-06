Národní galerie ustrnula. Umělci na protest donesli díla do Veletržního paláce

Internetová makléřská společnost Robinhood musí zaplatit 70 milionů dolarů (1,5 miliardy Kč) kvůli "systematickým selháním v dohledu", která poškodila tisíce klientů. Informoval o tom ve středu americký úřad pro regulaci finančního sektoru (FINRA). Zmíněná částka je zatím nejvyšší postih, který úřad udělil.

Společnost zaplatí pokutu 57 milionů dolarů a 12,6 milionu dostanou poškození klienti jako náhradu škody. Regulátor FINRA uvedl, že firma spotřebitele klamala a vystavila je příliš riskantním obchodním nástrojům, například opcím. Drobní investoři též čelili četným výpadkům služeb.

"Jsme rádi, že máme tuto záležitost za sebou. Těšíme se, že se i nadále můžeme soustředit na své zákazníky a demokratizaci finančního sektoru pro všechny," uvedl mluvčí společnosti v e-mailovém prohlášení. Dodal, že makléřská společnost výrazně investovala do klientské podpory a do funkce compliance, tedy do kontroly dodržování právních předpisů.