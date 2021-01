Bude šance vidět Rembrandta i Sluneční krále. Obě výstavy potrvají déle

Národní galerie Praha prodlouží výstavu děl slavného malíře Rembrandta van Rijna do 21. března. "Jakmile bude možné znovu otevřít, nově spustíme rezervační systém na časové sloty, abychom zamezili šíření front. Výstava bude otevřena v prodloužené otevírací době, denně od 9 do 21 hodin," avizuje mluvčí galerie Eva Sochorová.

Přehlídka v paláci Kinských nazvaná Rembrandt: Portrét člověka měla původně začít na jaře, její otevření bylo kvůli šíření nemoci covid-19 přesunuto na září. Nakonec byla zpřístupněna 25. září, trvat měla do konce ledna.

Kvůli epidemiologickým opatřením je pro veřejnost opět uzavřená od 27. prosince, přestože byla mezi pěti výstavami, kterým ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD vyjednal výjimku ze zákazu otevření. Ta však platila jen v tehdejší podobě čtvrtého stupně protiepidemického systému.

Výstavu připravila Národní galerie ve spolupráci s Wallrafovým-Richartzovým muzeem a Corboudovou nadací v Kolíně nad Rýnem. Rembrandtova díla zapůjčily Metropolitní muzeum v New Yorku, londýnská Národní galerie, madridské Prado, Rijksmuseum v Amsterdamu či vídeňská Albertina. Výstava byla ústředním loňským projektem galerie, její dnes již bývalá ředitelka Anne-Marie Nedoma před otevřením řekla, že tolik významných uměleckých děl Rembrandta i jeho souputníků lidé v Praze ještě neviděli.

Podobně jako Rembrandt je nově prodlouženo také trvání výstavy Sluneční králové v pražském Národním muzeu, a to do 6. června. Vzácné archeologické nálezy z Egypta měly být původně k vidění do 7. února. Kvůli epidemii nemoci covid-19 byla výstava přístupná veřejnosti jen 65 dní, stihlo si ji prohlédnout přes 35 tisíc lidí.

Sluneční králové jsou v hlavní budově Národního muzea od konce loňského srpna. O možnosti prodloužení začalo vedení muzea jednat koncem roku s Nejvyšší radou pro památky Egypta a dalšími zahraničními i českými zapůjčiteli. "V těchto dnech se podařilo uzavřít dohodu o prodloužení tohoto jedinečného mezinárodního výstavního projektu o celé čtyři měsíce," uvádí muzeum.

Ředitel Národního muzea Michal Lukeš řekl České televizi, že prodloužení výstavy schválila egyptská vláda tuto středu. Kromě jednání se zapůjčiteli vzácných předmětů si muzeum muselo vyjednat také prodloužení pojistky vystavených artefaktů a další zajištění státní garance.

Výstava, připravovaná dlouhá léta, zahrnuje 300 exponátů včetně 80 předmětů nalezených českou expedicí v archeologické lokalitě Abúsír, kde čeští vědci působí už pět desítek let. Zároveň jde o připomínku předloňských 100 let české egyptologie.

Přehlídka s celkovou pojistnou hodnotou okolo jedné miliardy korun je unikátní nejenom díky ve světě doposud nevystaveným vzácným předmětům, ale podle Národního muzea také moderním pojetím.