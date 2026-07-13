Národní galerie Praha začne restaurovat vzácnou Růžencovou slavnost Albrechta Dürera

Národní galerie Praha (NGP) začne v září restaurovat Růžencovou slavnost Albrechta Dürera, která je jedním z nejcennějších děl v jejích sbírkách. Obraz si mohou návštěvníci prohlédnout ve stálé expozici ve Schwarzenberském paláci ještě do 31. srpna, kdy jej galerie svěsí. Restaurátorské práce mohou trvat až pět let v závislosti na stavu díla a zvolených technikách.
Oltářní obraz Růžencová slavnost vytvořil Dürer v Benátkách v roce 1506. Dílo později pořídil do svých sbírek císař Rudolf II. a zajistil mu v nich výjimečné postavení. V roce 1934 obraz po dlouhých jednáních získal československý stát a malba byla uložena v Obrazárně Společnosti vlasteneckých přátel umění, dnešní NGP.
"Růžencová slavnost představuje jedno z nejcennějších děl evropské renesance na našem území, které je proslulé na celém světě. Zároveň se jedná o jedno z technologicky nejkomplexnějších děl, jaká se v českém prostředí dochovala," uvedla Olga Kotková, generální ředitelka NGP a ředitelka Sbírky starého umění NGP. Obraz podle ní potřebuje komplexní a technologicky mimořádně náročný restaurátorský zásah, na kterém se budou podílet přední odborníci.
Restaurování povede Adam Pokorný, hlavní restaurátor NGP a profesor pražské Akademie výtvarných umění. Práce začnou během září, jako první se uskuteční další restaurátorské průzkumy. NGP sestavila v minulých měsících mezinárodní komisi odborníků, která se bude pravidelně setkávat a na základě restaurátorských zjištění dá doporučení pro další směřování prací.
Poslední velký restaurátorský zásah provedl na počátku 19. století Johann Gruss st., málo známý malíř z Litoměřic. "V rámci tohoto zásahu byly domalovány klíčové figury a použity technologicky nevhodné materiály, které jsou i příčinou současného problematického stavu," sdělil restaurátor Pokorný. "V uplynulých desetiletích byl obraz rozsáhle zkoumán, naposledy v letech 2010 až 2013, a výsledky odhalily vážné narušení originální malby. Stále také zůstává řada nezodpovězených otázek, které by navazující průzkum měl osvětlit," dodal.
NGP chystá během srpna čtyři komentované prohlídky ve Schwarzenberském paláci věnované tomuto obrazu.
Olejomalba zachycuje náboženský výjev, kde Panna Maria, dítě Ježíš a sv. Dominik předávají věnce z růží věřícím. Nad scénou se vznášejí andělé. Na jedné straně klečí zástupci církve v čele s papežem, na druhé straně dostávají požehnání reprezentanti světské moci v čele s pozdějším císařem Maxmiliánem I. V pozadí přihlíží sám autor Albrecht Dürer.
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