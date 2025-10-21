Výtvarné umění

Národní cenu za architekturu získala kaple v Nesvačilce. Má okna symbolizující slzy

ČTK
před 4 hodinami
Grand Prix Architektů - Národní cenu za architekturu letos získala kaple Panny Marie Bolestné, která podle návrhu Jana Říčného vyrostla v Nesvačilce u Brna. Cenu za celoživotní dílo obdržel architekt Martin Rajniš. V úterý to oznámila Obec architektů, která soutěž pořádá od roku 1993.
Unikátní kaple Panny Marie Bolestné, která vznikla podle návrhu Jana Říčného, stojí v Nesvačilce u Brna.
Unikátní kaple Panny Marie Bolestné, která vznikla podle návrhu Jana Říčného, stojí v Nesvačilce u Brna.

Na pondělním slavnostním vyhlášení v Praze převzali ocenění také autoři děl v kategoriích šetrná stavba, rodinný dům, interiér, design, krajinářská stavba, novostavba či rekonstrukce. Odborná porota udělila i několik čestných cen.

Unikátní kapli v Nesvačilce přibližně za 24 milionů korun zaplatili z velké části věřící, vysvěcena byla loni. Válcovitá, 25 metrů vysoká dřevostavba na vejčitém půdorysu upoutá už z dálky. Hlavní konstrukci tvoří sedm jedlových trámů opracovaných pouze sekerami. Odkazovat mají k sedmi utrpením Panny Marie. Osmý trám, osazený napříč, dotváří obraz kříže. Desítky malých oken symbolizují slzy.

Kaple Panny Marie Bolestné, Nesvačilka
Kaple Panny Marie Bolestné, Nesvačilka
Kaple Panny Marie Bolestné, Nesvačilka
Kaple Panny Marie Bolestné, Nesvačilka
Kaple Panny Marie Bolestné, Nesvačilka

Investorem stavby, při níž se kombinovaly středověké postupy a moderní technologické možnosti, byla Římskokatolická farnost Moutnice, za ideou a výstavbou stojí moutnický farář René Václav Strouhal.

"Marie trpí a pláče za nás, propojuje nás s bohem a zároveň nabízí svou náruč. Stavba ční se svou bílou věžičkou v rozlehlé krajině mezi poli jako maják naděje a svým provedením odkazuje na historii, současnost ale neopomíjí. Snažíme se stavbou zkulturnit místní krajinu, jako naši předkové," uvedl při loňském vysvěcení kaple autor oceněného projektu Jan Říčný.

Jednaosmdesátiletý Rajniš patří k výrazným osobnostem české architektury. Je spoluautorem obchodního domu Máj v Praze, v 90. letech se podílel na urbanistické přestavbě čtvrti Anděl na Smíchově. Mezi jeho další významné stavby patří Česká poštovna na Sněžce, několik rozhleden či vzducholoď Gulliver na střeše Centra současného umění DOX. Zatímco zpočátku se přikláněl k funkcionalistické estetice a brutalismu, po roce 2000 se v jeho tvorbě začaly uplatňovat přírodní materiály, především dřevo.

O Grand Prix Architektů - Národní cenu za architekturu se v letošním ročníku ucházelo 155 projektů. V prvním kole hodnocení porota vybrala 50 projektů, které postoupily do finále, z nich pak vybírala vítěze.

 
