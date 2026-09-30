Na Designbloku představí nové kolekce českého skla Velčovský i Klimchi

Přední čeští designéři představí na nadcházejícím 28. ročníku Designbloku od 7. října své nové práce. Designér Maxim Velčovský, který 17. září oslavil 50. narozeniny, představí v Jízdárně Pražského hradu novou výstavu Photosynthesis. České sklářské studio Klimchi ve Veletržním paláci vystaví svou kolekci Ghost.
Velčovského Photosynthesis vznikla ve sklárnách Ajeto Lindava a Studiu Edo ve Svojkově. Studio Klimchi založené Lukášem Klimčákem v roce 2019 navázalo na tradici ručně broušeného skla v Kamenickém Šenově.
Velčovského objekty pracují s fotosyntézou, při níž se voda, oxid uhličitý a světlo proměňují v nositele života. Skleněná váza tak nepředstavuje pouze nádobu, je prostorem vzniku. Velčovský působí jako umělecký ředitel společnosti Lasvit, jeho práce jsou zastoupeny ve světových institucích a muzeích.
Klimchi představí kolekci sklenic Ghost na výstavě Designblok Selects ve Veletržním paláci. Jde o výsledek spolupráce Klimčáka s newyorským designérem Maximilianem Eickem, který se stal nově ředitelem Klimchi pro design.
Kolekce sklenic vychází z estetiky klasického broušeného křišťálu. „Broušené sklo miluji, ale vždycky mi přišlo škoda, že se používá spíš při výjimečných příležitostech než každý den. Právě proto vznikla kolekce Ghost: Spojuje vzhled křišťálu s praktičností sklenic pro běžné používání,“ řekl Eicke.
Desítky showroomů
Spolupráce s ním podle Klimčáka vyplynula z letošního vstupu Klimchi na americký trh. Americký designér v čele vývoje má podle něj smysl i z obchodního hlediska.
Na letošním Designbloku se budou prezentovat vedle českých také zahraniční tvůrci. Například Italský kulturní institut poskytne prostory ve svém sídle na Malé Straně Fabriziu Cornelimu, který pro ně vytvořil světelné instalace a skulptury pracující se světlem a stínem. Institut také oznámil festivalovou účast ateliéru Lottozero, který se věnuje cirkulární módě se společenskou odpovědností.
Festival designu a módy Designblok od 7. do 13. října představí 368 vystavujících a značek z 24 zemí. Vedle Veletržního paláce a Jízdárny Pražského hradu se uskuteční v desítkách showroomů a galerií po celé Praze.
Cenu za mimořádný přínos světovému designu převezme nizozemský designér Marcel Wanders, významným hostem 28. ročníku se stane Brit Lee Broom se světelnou instalací Beacon.
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