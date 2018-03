Na čele J&T Art Indexu je stále Jiří Kovanda. Na paty mu ale šlape jeho žačka Eva Koťátková

před 3 hodinami

Jako zpráva široké veřejnosti i jako rozcestník pro ty, kteří chtějí sbírat umění či do něj investovat, slouží nový Art Index, který od roku 2014 vydává J&T Banka ve spolupráci s magazínem o trhu s uměním Art+. V čele indexu stojí od začátku projektu - a i letos - Jiří Kovanda, druhé místo obsadila jeho žačka Eva Koťátková. Třetí je multimediální umělkyně Kateřina Šedá.

J&T Art Index řadí české výtvarníky narozené po roce 1950 do žebříčku na základě jejich účasti na výstavách, bienále, ocenění, zastoupení galeriemi či vydaných monografií. Do součtu se počítají jen akce uskutečněné v posledních deseti letech, do letošního hodnocení tedy patří ty z let 2008 až 2017.

Úspěch konceptuálního umělce, autora instalací a malíře Jana Kovandy podle Jana Skřivánka ze spolupořadatelského magazínu Art+ odráží fakt, že na mezinárodní scéně vystavuje déle než kterýkoliv ze sledovaných umělců. Svou pozici Kovanda podle něj potvrdil přesto, že do letošních výsledků již nespadá jeho účast na německé přehlídce současného umění Documenta 2007, která patří mezi akce s nejvyšším bodovým hodnocením.

"Kdybychom však zohlednili jen body získané v loňském roce, kdy se zúčastnil čtrnácti skupinových výstav v Česku i zahraničí, umístil by se na druhém místě," dodává Skřivánek.

Nejvíce bodů za výstavy si již třetí rok za sebou připsala Eva Koťátková, která loni samostatně vystavovala ve Vídni, Berlíně, Düsseldorfu a Kolíně nad Rýnem, skupinově pak v osmi dalších městech po celém světě.

Skřivánek připomíná, že v aktuálním indexu je bodový rozdíl mezi Koťátkovou a Kovandou pouhých pět procent. "Před rokem to bylo jednou tolik, dá se očekávat, že umělkyně svého někdejšího pedagoga z Akademie výtvarných umění (AVU) na první příčce brzy vystřídá."

Ani třetí Kateřinu Šedou nepoškodil výpadek bodů za účast na Documentě v roce 2007. Loni totiž za své sociální projekty získala cenu Architekt roku a letos bude Česko reprezentovat na Bienále architektury v Benátkách. Získala také Magnesii Literu za knihu Brnox a pod záštitou Národní galerie připravila projekt Vlak kultury na trase Praha-Drážďany.

Nováčkem v první desítce je Jakub Nepraš, sedmatřicetiletý absolvent nových médií na AVU, který ve svých videoinstalacích "studuje současné vývojové tendence a chování našeho super-organismu ve vztahu k postavení jednotlivce v rámci celku a monitoruje přírodní principy, které tyto vztahy ovlivňují". V prvním vydání indexu figuroval na 25. místě, loni byl čtrnáctý.

J&T Banka Art Index 2018 - první desítka Jiří Kovanda (konceptuální umění, 3144 bodů, loni 1. místo)

(konceptuální umění, 3144 bodů, loni 1. místo) Eva Koťátková (socha/konceptuální umění, 3008, 2.)

(socha/konceptuální umění, 3008, 2.) Kateřina Šedá (akce/konceptuální umění, 2597, 3.)

(akce/konceptuální umění, 2597, 3.) Zbyněk Baladrán (konceptuální umění, 2003, 4.)

(konceptuální umění, 2003, 4.) Krištof Kintera (socha, 1551, 5.)

(socha, 1551, 5.) Dominik Lang (socha/konceptuální umění, 1279, 7.)

(socha/konceptuální umění, 1279, 7.) Ján Mančuška (konceptuální umění, 1191, 6.)

(konceptuální umění, 1191, 6.) Jiří David (malba/socha, 1068, 8.)

(malba/socha, 1068, 8.) Josef Bolf (malba, 1065, 10.)

(malba, 1065, 10.) Jakub Nepraš (intermedia, 1038, 14.)

"Zajímavé prvenství zaznamenal v listopadu na aukčním trhu, když se jeho deset let staré video Cultures - Body na aukci společnosti Prague Auctions prodalo za vyvolávací cenu 212 tisíc korun," připomíná Jan Skřivánek.

V rámci první stovky si meziročně nejvíce polepšili Richard Loskot, Roman Štětina a Robert Šalanda, dva umělci pracující s elektronickým obrazem a jeden pravověrný malíř. Loskot byl loni už potřetí ve finále Ceny Jindřicha Chalupeckého, Štětina a Šalanda zúročili kontinuální fungování na výtvarné scéně.

Pro účely letošního žebříčku se bodovalo více než 900 výstav doma i v zahraničí, kterých se zúčastnilo přes 1100 umělců. Jak však připomíná Jan Skřivánek, vysoké umístění neznamená nutně, že daný autor je významnějším umělcem než někdo, kdo se umístil níže nebo kdo se do první stovky vůbec nedostal.

"Index je třeba chápat primárně jako zprávu o tom, jak je který autor na současné scéně viditelný a jak moc vystavuje v renomovaných institucích," uzavírá Skřivánek.